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    Надаль повторив вражаючий рекорд Федерера

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    Рафаель Надаль - Надаль повторив вражаючий рекорд Федерера
    Рафаель Надаль
    WSJ

    Іспанський тенісист наздогнав швейцарця за перемогами в матчах турнірів серії Мастерс

    Чинний чемпіон турніру серії Мастерс в канадському Монреалі Рафаель Надаль повторив рекорд принципового суперника Роджера Федерера. Іспанець зрівнявся зі швейцарцем за кількістю перемог у матчах на турнірах серії Мастерс – 378.

    Наздогнати Федерера Надалю дозволила перемога над Деном Евансом – 7:6, 6:4.

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