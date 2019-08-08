Надаль повторив вражаючий рекорд Федерера
Рафаель Надаль
WSJ
Іспанський тенісист наздогнав швейцарця за перемогами в матчах турнірів серії Мастерс
Чинний чемпіон турніру серії Мастерс в канадському Монреалі Рафаель Надаль повторив рекорд принципового суперника Роджера Федерера. Іспанець зрівнявся зі швейцарцем за кількістю перемог у матчах на турнірах серії Мастерс – 378.
Наздогнати Федерера Надалю дозволила перемога над Деном Евансом – 7:6, 6:4.
Читайте також: Еліна Світоліна виграла двогодинний поєдинок і вийшла в третє коло Rogers Cup у Торонто