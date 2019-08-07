Еліна Світоліна виграла двогодинний поєдинок і вийшла в третє коло Rogers Cup у Торонто



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Еліна Світоліна впевнено довела свою перевагу Великий теніс України

Українка здолала суперницю з Чехії

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла у третє коло турніру із серії Premier 5 у канадському Торонто (покриття – хард, призовий фонд - $2 830 000).

У своєму дебютному на цих змаганнях матчі Еліна в 1/16 фіналу перемогла 41-шу тенісистку світу Катерину Синякову з Чехії – 6:3, 3:6, 6:3.

Матч тривав дві години.

В 1/8 фіналу Еліна зіграє зі швейцаркою Беліндою Бенчіч (WTA №12), яка у паралельному трисетовому поєдинку перемогла німкеню Юлію Ґьорґес (WTA №25).

Нагадаємо, що трохи раніше в третє коло Rogers Cup у Торонто вийшла інша українка Даяна Ястремська. Вона перемогла екс-першу ракетку світу Вікторію Азаренко з Білорусі і тепер зіграє з американкою Софією Кенін.