Еліна Світоліна виграла двогодинний поєдинок і вийшла в третє коло Rogers Cup у Торонто
Еліна Світоліна впевнено довела свою перевагу
Великий теніс України
Українка здолала суперницю з Чехії
Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла у третє коло турніру із серії Premier 5 у канадському Торонто (покриття – хард, призовий фонд - $2 830 000).
У своєму дебютному на цих змаганнях матчі Еліна в 1/16 фіналу перемогла 41-шу тенісистку світу Катерину Синякову з Чехії – 6:3, 3:6, 6:3.
Матч тривав дві години.
В 1/8 фіналу Еліна зіграє зі швейцаркою Беліндою Бенчіч (WTA №12), яка у паралельному трисетовому поєдинку перемогла німкеню Юлію Ґьорґес (WTA №25).
Нагадаємо, що трохи раніше в третє коло Rogers Cup у Торонто вийшла інша українка Даяна Ястремська. Вона перемогла екс-першу ракетку світу Вікторію Азаренко з Білорусі і тепер зіграє з американкою Софією Кенін.