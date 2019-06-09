Надаль виборов 12 титул чемпіона Roland Garros



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рафаель Надаль Yahoo!Sports

У фіналі іспанець Надаль переміг австрійця Тіма

Іспанський тенісист Рафаель Надаль переміг австрійця Домініка Тіма в фіналі головного ґрунтового турніру року - Відкритого чемпіонату Франції – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Поєдинок тривав три години й одну хвилину. Це вже 12-та перемога 33-річного Надаля в Парижі. Загалом це вже 18-й трофей турнірів серії Grand Slam в кар’єрі іспанця.

Таким чином Надаль збільшив перевагу в особистих поєдинках проти Тіма – 9:5.

Раніше визначилися переможці в парному жіночому розряді. Дует Тімеа Бабош (Угорщина) та Крістіна Младенович (Франція) переміг у фіналі китайську пару Дуань Інін та Чжен Сайсай – 6:2, 6:3.

Читайте також: Німецький дует сенсаційно виграв Roland Garros у чоловічому парному розряді