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    Надаль виборов 12 титул чемпіона Roland Garros

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    Рафаель Надаль - Надаль виборов 12 титул чемпіона Roland Garros
    Рафаель Надаль
    Yahoo!Sports

    У фіналі іспанець Надаль переміг австрійця Тіма

    Іспанський тенісист Рафаель Надаль переміг австрійця Домініка Тіма в фіналі головного ґрунтового турніру року - Відкритого чемпіонату Франції – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

    Поєдинок тривав три години й одну хвилину. Це вже 12-та перемога 33-річного Надаля в Парижі. Загалом це вже 18-й трофей турнірів серії Grand Slam в кар’єрі іспанця.

    Таким чином Надаль збільшив перевагу в особистих поєдинках проти Тіма – 9:5.

    Раніше визначилися переможці в парному жіночому розряді. Дует Тімеа Бабош (Угорщина) та Крістіна Младенович (Франція) переміг у фіналі китайську пару Дуань Інін та Чжен Сайсай – 6:2, 6:3.

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