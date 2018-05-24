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    Надія Кіченок буде боротися за перший титул WTA в сезоні

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    Надія Кіченок та Анастасія Родіонова - Надія Кіченок буде боротися за перший титул WTA в сезоні
    Надія Кіченок та Анастасія Родіонова

    Українка вперше в сезоні вийшла в фінал парних змагань

    Надія Кіченок вийшла у фінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Страсбургу.

    У півфіналі українська тенісистка у парі з представницею Австралії Анастасією Родіоновою перемогла дует Чжань Юнжань / Луксіка Кумхум.

    Internationaux de Strasbourg

    Жіночий тенісний турнір у Страсбургу, Франція

    Призовий фонд: $250,000

    Півфінал (парний розряд)

    Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Авсралія) - Юнжань / Кумхум (Китай / Тайвань) - 6:2, 7:5

    теніс Надія Кіченок
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