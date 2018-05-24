Надія Кіченок буде боротися за перший титул WTA в сезоні
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Розсилка
Надія Кіченок та Анастасія Родіонова
Українка вперше в сезоні вийшла в фінал парних змагань
Надія Кіченок вийшла у фінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Страсбургу.
У півфіналі українська тенісистка у парі з представницею Австралії Анастасією Родіоновою перемогла дует Чжань Юнжань / Луксіка Кумхум.
Internationaux de Strasbourg
Жіночий тенісний турнір у Страсбургу, Франція
Призовий фонд: $250,000
Півфінал (парний розряд)
Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Авсралія) - Юнжань / Кумхум (Китай / Тайвань) - 6:2, 7:5