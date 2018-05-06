Надія Кіченок вийшла до другого раунду парного тенісного турніру в Мадриді

Українка та її напарниця по ходу матчу заробили 16 брейк-поінтів

Українська тенісистка Надія Кіченок успішно стартувала в парному розряді на турнірі в Мадриді категорії Premier Mandatory з призовим фондом € 6,685,828. За 1 годину і 13 хвилин Кіченок у парі з Анастасією Родіоновою несподівано обіграли зіграний дует Ракель Атава / Анна-Лена Гренефельд. Кіченок і Родіонова зробили чотири брейка при одному



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Надія Кіченок. Фото: Getty Images

Українка та її напарниця по ходу матчу заробили 16 брейк-поінтів

Українська тенісистка Надія Кіченок успішно стартувала в парному розряді на турнірі в Мадриді категорії Premier Mandatory з призовим фондом € 6,685,828.

За 1 годину і 13 хвилин Кіченок у парі з Анастасією Родіоновою несподівано обіграли зіграний дует Ракель Атава / Анна-Лена Гренефельд.

Кіченок і Родіонова зробили чотири брейка при одному невдалому геймі на своїй подачі. Українка та її напарниця по ходу матчу заробили 16 брейк-поінтів.

За чвертьфінал парного розряду Надія Кіченок і Анастасія Родіонова посперечаються з другими сіяними – Барбарою Стрицовою і Андреа Главачковою.

Нагадаємо, що Світоліна стартувала з перемоги на тенісному турнірі в Мадриді.

Джерело: sportarena.com