  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Надія Кіченок вийшла до другого раунду парного тенісного турніру в Мадриді

    Українка та її напарниця по ходу матчу заробили 16 брейк-поінтів
    Українська тенісистка Надія Кіченок успішно стартувала в парному розряді на турнірі в Мадриді категорії Premier Mandatory з призовим фондом € 6,685,828. За 1 годину і 13 хвилин Кіченок у парі з Анастасією Родіоновою несподівано обіграли зіграний дует Ракель Атава / Анна-Лена Гренефельд. Кіченок і Родіонова зробили чотири брейка при одному
    • Сьогодні, 11:31
    • Розсилка
    Надія Кіченок. Фото: Getty Images
    Надія Кіченок. Фото: Getty Images

    Українка та її напарниця по ходу матчу заробили 16 брейк-поінтів

    Українська тенісистка Надія Кіченок успішно стартувала в парному розряді на турнірі в Мадриді категорії Premier Mandatory з призовим фондом € 6,685,828.

    За 1 годину і 13 хвилин Кіченок у парі з Анастасією Родіоновою несподівано обіграли зіграний дует Ракель Атава / Анна-Лена Гренефельд.

    Кіченок і Родіонова зробили чотири брейка при одному невдалому геймі на своїй подачі. Українка та її напарниця по ходу матчу заробили 16 брейк-поінтів.

    За чвертьфінал парного розряду Надія Кіченок і Анастасія Родіонова посперечаються з другими сіяними – Барбарою Стрицовою і Андреа Главачковою.

    Нагадаємо, що Світоліна стартувала з перемоги на тенісному турнірі в Мадриді.

    Джерело: sportarena.com

    теніс Надія Кіченок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ