Надія Кіченок вийшла до другого раунду парного тенісного турніру в Мадриді
- Сьогодні, 11:31
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Надія Кіченок. Фото: Getty Images
Українка та її напарниця по ходу матчу заробили 16 брейк-поінтів
Українська тенісистка Надія Кіченок успішно стартувала в парному розряді на турнірі в Мадриді категорії Premier Mandatory з призовим фондом € 6,685,828.
За 1 годину і 13 хвилин Кіченок у парі з Анастасією Родіоновою несподівано обіграли зіграний дует Ракель Атава / Анна-Лена Гренефельд.
Кіченок і Родіонова зробили чотири брейка при одному невдалому геймі на своїй подачі. Українка та її напарниця по ходу матчу заробили 16 брейк-поінтів.
За чвертьфінал парного розряду Надія Кіченок і Анастасія Родіонова посперечаються з другими сіяними – Барбарою Стрицовою і Андреа Главачковою.
Нагадаємо, що Світоліна стартувала з перемоги на тенісному турнірі в Мадриді.
Джерело: sportarena.com