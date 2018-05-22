Надія Кіченок вийшла у півфінал парного розряду на тенісному турнірі у Франції

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Надія Кіченок

Матч тривав трохи більше ніж півтори години

Надія Кіченок вийшла у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Страсбургу.

У чвертьфіналі українська тенісистка у парі з представницею Австралії Анастасією Родіоновою перемогла румунсько-американську пару Крістіан / Кенін.

Матч тривав трохи більше ніж півтори години.

Internationaux de Strasbourg

Жіночий тенісний турнір у Страсбургу, Франція

Призовий фонд: $250,000

Чвертьфінал (парний розряд)

Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Авсралія) - Крістіан / Кенін (Румунія / США) - 6:3, 5:7, 10:7