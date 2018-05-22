Надія Кіченок вийшла у півфінал парного розряду на тенісному турнірі у Франції
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Розсилка
Надія Кіченок
Матч тривав трохи більше ніж півтори години
Надія Кіченок вийшла у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Страсбургу.
У чвертьфіналі українська тенісистка у парі з представницею Австралії Анастасією Родіоновою перемогла румунсько-американську пару Крістіан / Кенін.
Матч тривав трохи більше ніж півтори години.
Internationaux de Strasbourg
Жіночий тенісний турнір у Страсбургу, Франція
Призовий фонд: $250,000
Чвертьфінал (парний розряд)
Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Авсралія) - Крістіан / Кенін (Румунія / США) - 6:3, 5:7, 10:7