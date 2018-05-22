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    Надія Кіченок вийшла у півфінал парного розряду на тенісному турнірі у Франції

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    Надія Кіченок - Надія Кіченок вийшла у півфінал парного розряду на тенісному турнірі у Франції
    Надія Кіченок

    Матч тривав трохи більше ніж півтори години

    Надія Кіченок вийшла у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA, який наразі проходить у Страсбургу.

    У чвертьфіналі українська тенісистка у парі з представницею Австралії Анастасією Родіоновою перемогла румунсько-американську пару Крістіан / Кенін.

    Матч тривав трохи більше ніж півтори години.

    Internationaux de Strasbourg

    Жіночий тенісний турнір у Страсбургу, Франція

    Призовий фонд: $250,000

    Чвертьфінал (парний розряд)

    Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Авсралія) - Крістіан / Кенін (Румунія / США) - 6:3, 5:7, 10:7

    теніс Надія Кіченок
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