Надія Кіченок завершила виступи у парному розряді на престижному тенісному турнірі в Римі

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Надія Кіченок

Українка не змогла подолати друге коло

Надія Кіченок завершила виступи у парному розряді престижного тенісного турніру, який наразі проходить в Римі.

У другому колі українська тенісистка у парі з Анастасією Родіоновою програла китайсько-канадському дуету Іфань / Дабровськи.

Поєдинок тривав 68 хвилин.

Кіченок і Родіоновій не вдалося виконати хоча б один брейк, а суперниці зуміли взяти три гейми на подачі українсько-австралійської пари.

Internazionali BNL d’Italia - Premier 5

Жіночий тенісний турнір в Римі, Італія

Призовий фонд: $3,351,720

Парний розряд

Друге коло

Іфань / Дабровськи (Китай / Канада) - Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Австралія) - 6:4, 6:3