Надія Кіченок завершила виступи у парному розряді на престижному тенісному турнірі в Римі
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Розсилка
Надія Кіченок
Українка не змогла подолати друге коло
Надія Кіченок завершила виступи у парному розряді престижного тенісного турніру, який наразі проходить в Римі.
У другому колі українська тенісистка у парі з Анастасією Родіоновою програла китайсько-канадському дуету Іфань / Дабровськи.
Поєдинок тривав 68 хвилин.
Кіченок і Родіоновій не вдалося виконати хоча б один брейк, а суперниці зуміли взяти три гейми на подачі українсько-австралійської пари.
Internazionali BNL d’Italia - Premier 5
Жіночий тенісний турнір в Римі, Італія
Призовий фонд: $3,351,720
Парний розряд
Друге коло
Іфань / Дабровськи (Китай / Канада) - Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Австралія) - 6:4, 6:3