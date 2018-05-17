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    Надія Кіченок завершила виступи у парному розряді на престижному тенісному турнірі в Римі

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    Надія Кіченок
    Надія Кіченок

    Українка не змогла подолати друге коло

    Надія Кіченок завершила виступи у парному розряді престижного тенісного турніру, який наразі проходить в Римі.

    У другому колі українська тенісистка у парі з Анастасією Родіоновою програла китайсько-канадському дуету Іфань / Дабровськи.

    Поєдинок тривав 68 хвилин.

    Кіченок і Родіоновій не вдалося виконати хоча б один брейк, а суперниці зуміли взяти три гейми на подачі українсько-австралійської пари.

    Internazionali BNL d’Italia - Premier 5

    Жіночий тенісний турнір в Римі, Італія

    Призовий фонд: $3,351,720

    Парний розряд

    Друге коло

    Іфань / Дабровськи (Китай / Канада) - Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Австралія) - 6:4, 6:3

    теніс Надія Кіченок
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