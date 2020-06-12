  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нападник «Бостон Брюїнз» повторив рекорд великого чеського хокеїста Яромира Яґра

    • Розсилка
    Давід Пастрняк - лідер&nbsp;&laquo;Бостон Брюїнз&raquo; - Нападник «Бостон Брюїнз» повторив рекорд великого чеського хокеїста Яромира Яґра
    Давід Пастрняк - лідер «Бостон Брюїнз»
    Фото - Instagram Давіда Пастрняка

    Давід Пастрняк за підсумками попереднього сезону став найкращим снайпером регулярного чемпіонату НХЛ

    Нападник «Бостон Брюїнз» Давід Пастрняк був визнаний найкращим гравцем Чехії, повідомляє Hokej.cz. Чеський нападник отримує цей приз вже вчетверте поспіль.

    Таким чином, Пастрняк повторив рекорд легендарного Яромира Яґра. Він ставав найкращим гравцем Чехії з 2005 по 2008 рік.

    Друге місце в голосуванні посів Домінік Кубалік, який виступає за «Чікаґо Блекгокс». Третій щабель дістався Якубові Ворачеку з «Філадельфії Флаєрс».

    У минулому сезоні в регулярному чемпіонаті НХЛ Давід Пастрняк закинув 48 шайб. Він розділив «Моріс Рішар Трофі» для найкращого снайпера з російським капітаном «Вашингтон Кепіталз» Алєксандром Овечкіним.

    Через пандемію коронавірусу регулярний чемпіонат ліги був перерваний достроково і не буде дограний. Сезон-2019/2020 буде продовжено з етапу плей-оф.

     Читайте також: 47-річний Яромир Яґр відзначився голом у матчі чемпіонату Чехії (відео)
    Чехія рекорд хокей Алєксандр Овечкін НХЛ Яромир Яґр «Філадельфія Флаєрс» «Чікаґо Блекгокс» «Бостон Брюїнз» Давід Пастрняк Домінік Кубалік Якуб Ворачек
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ