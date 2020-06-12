Нападник «Бостон Брюїнз» повторив рекорд великого чеського хокеїста Яромира Яґра



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Давід Пастрняк - лідер «Бостон Брюїнз» Фото - Instagram Давіда Пастрняка

Давід Пастрняк за підсумками попереднього сезону став найкращим снайпером регулярного чемпіонату НХЛ

Нападник «Бостон Брюїнз» Давід Пастрняк був визнаний найкращим гравцем Чехії, повідомляє Hokej.cz. Чеський нападник отримує цей приз вже вчетверте поспіль.

Таким чином, Пастрняк повторив рекорд легендарного Яромира Яґра. Він ставав найкращим гравцем Чехії з 2005 по 2008 рік.

Друге місце в голосуванні посів Домінік Кубалік, який виступає за «Чікаґо Блекгокс». Третій щабель дістався Якубові Ворачеку з «Філадельфії Флаєрс».

У минулому сезоні в регулярному чемпіонаті НХЛ Давід Пастрняк закинув 48 шайб. Він розділив «Моріс Рішар Трофі» для найкращого снайпера з російським капітаном «Вашингтон Кепіталз» Алєксандром Овечкіним.

Через пандемію коронавірусу регулярний чемпіонат ліги був перерваний достроково і не буде дограний. Сезон-2019/2020 буде продовжено з етапу плей-оф.