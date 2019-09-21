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    47-річний Яромир Яґр відзначився голом у матчі чемпіонату Чехії (відео)

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    Яромир Яґр залишається забивним і в 47 - 47-річний Яромир Яґр відзначився голом у матчі чемпіонату Чехії (відео)
    Яромир Яґр залишається забивним і в 47
    hokej.cz

    Легендарний нападник продовжує грати і закидати

    Нападник «Кладно» Яромир Яґр відзначився голом у матчі чеської Екстраліги з «Карловими Варами», в якому його команда програла 4:7.

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    У третьому періоді 47-річному форварду вдався точний кистьовий кидок. У цій зустрічі старожил провів на льоду більше 22-х хвилин.

    Раніше тренер чеського хокейного клубу «Кладно», за який Яґр виступає і є його власником, говорив, що форвард відмовився від участі в фітнес-тестах.

    Яґр провів 1733 матчі в Національній хокейній лізі. На його рахунку 766 закинутих шайб і 1155 результативних передач при показнику корисності «+322». Чеський хокеїст захищав кольори «Піттсбург Пінґвінз», «Вашингтон Кепіталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Філадельфії Флайєрс», «Даллас Старз», «Бостон Брюїнз», «Нью-Джерсі Девілз», «Флориди Пантерс» і «Калґарі Флеймз».

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