47-річний Яромир Яґр відзначився голом у матчі чемпіонату Чехії (відео)



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Яромир Яґр залишається забивним і в 47 hokej.cz

Легендарний нападник продовжує грати і закидати

Нападник «Кладно» Яромир Яґр відзначився голом у матчі чеської Екстраліги з «Карловими Варами», в якому його команда програла 4:7.

У третьому періоді 47-річному форварду вдався точний кистьовий кидок. У цій зустрічі старожил провів на льоду більше 22-х хвилин.

Раніше тренер чеського хокейного клубу «Кладно», за який Яґр виступає і є його власником, говорив, що форвард відмовився від участі в фітнес-тестах.

Яґр провів 1733 матчі в Національній хокейній лізі. На його рахунку 766 закинутих шайб і 1155 результативних передач при показнику корисності «+322». Чеський хокеїст захищав кольори «Піттсбург Пінґвінз», «Вашингтон Кепіталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Філадельфії Флайєрс», «Даллас Старз», «Бостон Брюїнз», «Нью-Джерсі Девілз», «Флориди Пантерс» і «Калґарі Флеймз».