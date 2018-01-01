Наставник «Роми» про поразку від «Шахтаря»: Сьогодні все вирішили дрібниці

Еусебіо Ді Франческо прокоментував поразку від «Шахтаря»

«Шахтар» - дуже хороша команда, однак у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Роми» все вирішили дрібниці. Таку думку висловив головний тренер італійського клубу Еусебіо Ді Франческо, який прокоментував поразку від «Шахтаря» (1:2). Слова тренера римлян наводить прес-служба УЄФА. «Зрозуміло, що



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Еусебіо Ді Франческо. Фото: УЄФА

Еусебіо Ді Франческо прокоментував поразку від «Шахтаря»

«Шахтар» - дуже хороша команда, однак у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Роми» все вирішили дрібниці.

Таку думку висловив головний тренер італійського клубу Еусебіо Ді Франческо, який прокоментував поразку від «Шахтаря» (1:2).

Слова тренера римлян наводить прес-служба УЄФА.

«Зрозуміло, що 1:2 - це не той результат, який ми хотіли. Але давайте не забувати, що в першому таймі ми зіграли чудово. «Шахтар» - дуже хороша команда. Сьогодні все вирішили дрібниці. Сьогодні на полі були дві «Роми». У першому таймі ми грали так, щоб створювати проблеми супернику, а в другому - тільки оборонялися. Не знаю, чому так вийшло. Дуже прикро, що ми пропустили гол, коли м'яч знаходився в середині поля. Наші дуже досвідчені гравці допустили занадто багато дитячих помилок», - зазначив він.

«Моїй команді не вистачає вміння зберігати темп і показувати хороший результат, коли ми зазнаємо труднощів. Ми втратили концентрацію при рахунку 1:1. «Шахтар» - прекрасна команда. Ми зробимо все, щоб відігратися, але це буде дуже складно. Ми знаємо, що нестача агресії - наша проблема. Ми не завершуємо атаки результативними ударами. Нам потрібно працювати над цим компонентом», - підкреслив Ді Франческо.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 13 березня у Римі.