  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Наставник «Роми» про поразку від «Шахтаря»: Сьогодні все вирішили дрібниці

    Еусебіо Ді Франческо прокоментував поразку від «Шахтаря»
    «Шахтар» - дуже хороша команда, однак у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Роми» все вирішили дрібниці. Таку думку висловив головний тренер італійського клубу Еусебіо Ді Франческо, який прокоментував поразку від «Шахтаря» (1:2). Слова тренера римлян наводить прес-служба УЄФА. «Зрозуміло, що
    • Сьогодні, 08:54
    • Розсилка
    Еусебіо Ді Франческо. Фото: УЄФА
    Еусебіо Ді Франческо. Фото: УЄФА

    Еусебіо Ді Франческо прокоментував поразку від «Шахтаря»

    «Шахтар» - дуже хороша команда, однак у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Роми» все вирішили дрібниці.

    Таку думку висловив головний тренер італійського клубу Еусебіо Ді Франческо, який прокоментував поразку від «Шахтаря» (1:2).

    Слова тренера римлян наводить прес-служба УЄФА.

    «Зрозуміло, що 1:2 - це не той результат, який ми хотіли. Але давайте не забувати, що в першому таймі ми зіграли чудово. «Шахтар» - дуже хороша команда. Сьогодні все вирішили дрібниці. Сьогодні на полі були дві «Роми». У першому таймі ми грали так, щоб створювати проблеми супернику, а в другому - тільки оборонялися. Не знаю, чому так вийшло. Дуже прикро, що ми пропустили гол, коли м'яч знаходився в середині поля. Наші дуже досвідчені гравці допустили занадто багато дитячих помилок», - зазначив він.

    «Моїй команді не вистачає вміння зберігати темп і показувати хороший результат, коли ми зазнаємо труднощів. Ми втратили концентрацію при рахунку 1:1. «Шахтар» - прекрасна команда. Ми зробимо все, щоб відігратися, але це буде дуже складно. Ми знаємо, що нестача агресії - наша проблема. Ми не завершуємо атаки результативними ударами. Нам потрібно працювати над цим компонентом», - підкреслив Ді Франческо.

    Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 13 березня у Римі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ