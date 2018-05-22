Наступний бій Гвоздика може відбутися в Україні

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Олександр Гвоздик

Бій може відбутися в кінці вересня, коли в Києві пройде конгрес WBC

Чемпіон WBC Silver в напівважкій вазі Олександр Гвоздик може провести бій в кінці вересня в Києві, в дні, коли в місті пройде конгрес WBC.

Конгрес пройде з 30 вересня по 5 жовтня.

Цю ідею підтримує менеджер Гвоздика Егіс Клімас і Top Rank.

Гвоздик повинен стати наступним суперником чемпіона WBC Адоніса Стівенсона.

Зазначимо, що бій Стівенсона з Баду Джеком завершився внічию, а відразу після поєдинку обидва бійця погодилися на реванш.

Раніше менеджер Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО) Егіс Клімас заявив, що Рада зобов'язана змусити Адоніса Стівенсона (29-1-1, 24 КО) провести наступний бій проти українця.

Сам Гвоздик упевнений, що незабаром отримає можливість завоювати повноцінний пояс WBC.