Top Rank захищатиме право Гвоздика битися за пояс WBC
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Українець повинен стати наступним суперником Адоніса Стівенсона
Менеджер тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівлегкій вазі Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО) Егіс Клімас заявив, що Рада зобов'язана змусити Адоніса Стівенсона (29-1-1, 24 КО) провести наступний бій проти українця.
Слова менеджера призводить Boxingtalk.
«Я почав дивитися бій Стівенсон - Джек, але потім переключив канал на Королівське весілля, тому що це було цікавіше.Так, Олександр Гвоздик буде наступним (суперником Стівенсона. прим.ред), це мої очікування, тому що у мене є письмове та підписане підтвердження від WBC. Не думаю, що WBC буде працювати проти себе самих у цьому випадку», - заявив Клімас.
«Звичайно, ми зробимо все, щоб захистити Гвоздика. Вони виклали свої слова на папері і тепер повинні їх дотримуватися. Ми відправимо листи WBC, промоутеру Йвону Мікаелю і команді Стівенсона, щоб підтвердити, що ми готові, а чого вони хочуть?», - додав він.
Зазначимо, що Гвоздик є обов'язковим претендентом на пояс Стівенсона, але після нічиєї в бою з Баду Джеком канадець хоче провести реванш зі шведом.
Нагадаємо, сам Гвоздик упевнений, що незабаром отримає можливість завоювати повноцінний пояс WBC.
Джерело: xsport.ua