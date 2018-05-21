Top Rank захищатиме право Гвоздика битися за пояс WBC

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Олександр Гвоздик

Українець повинен стати наступним суперником Адоніса Стівенсона

Менеджер тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівлегкій вазі Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО) Егіс Клімас заявив, що Рада зобов'язана змусити Адоніса Стівенсона (29-1-1, 24 КО) провести наступний бій проти українця.

Слова менеджера призводить Boxingtalk.

«Я почав дивитися бій Стівенсон - Джек, але потім переключив канал на Королівське весілля, тому що це було цікавіше.Так, Олександр Гвоздик буде наступним (суперником Стівенсона. прим.ред), це мої очікування, тому що у мене є письмове та підписане підтвердження від WBC. Не думаю, що WBC буде працювати проти себе самих у цьому випадку», - заявив Клімас.

«Звичайно, ми зробимо все, щоб захистити Гвоздика. Вони виклали свої слова на папері і тепер повинні їх дотримуватися. Ми відправимо листи WBC, промоутеру Йвону Мікаелю і команді Стівенсона, щоб підтвердити, що ми готові, а чого вони хочуть?», - додав він.

Зазначимо, що Гвоздик є обов'язковим претендентом на пояс Стівенсона, але після нічиєї в бою з Баду Джеком канадець хоче провести реванш зі шведом.

Нагадаємо, сам Гвоздик упевнений, що незабаром отримає можливість завоювати повноцінний пояс WBC.

Джерело: xsport.ua