Найбагатша людина Великобританії хоче купити французький клуб
«Ніцца» в минулому сезоні посіла сьоме місце в турнірній таблиці французької Ліги 1
У «Ніцци» незабаром може змінитися власник. Про це повідомляє Nicematin.com.
За інформацією видання, французький клуб з великою ймовірністю перейде в руки найбагатшої людини Великобританії Джима Реткліффа. Мільярдер зробив нинішнім власникам «Ніцци» пропозицію в розмірі понад €100 млн.
У «Ніцці» поки не прийняли остаточного рішення, проте всерйоз розглядають його і схиляються до можливого продажу.
Раніше повідомлялося, що Реткліфф був зацікавлений в придбанні лондонського «Челсі», який належить Роману Абрамовичу. Пізніше з'являлася інформація, згідно з якою російський бізнесмен не має наміру розлучатися з клубом.
«Ніцца» в минулому сезоні посіла сьоме місце в турнірній таблиці французької Ліги 1. Від зони Ліги чемпіонів клуб відділило 16 очок.