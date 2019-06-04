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    Найбагатша людина Великобританії хоче купити французький клуб

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    Джим Реткліфф - Найбагатша людина Великобританії хоче купити французький клуб
    Джим Реткліфф

    «Ніцца» в минулому сезоні посіла сьоме місце в турнірній таблиці французької Ліги 1

    У «Ніцци» незабаром може змінитися власник. Про це повідомляє Nicematin.com.

    За інформацією видання, французький клуб з великою ймовірністю перейде в руки найбагатшої людини Великобританії Джима Реткліффа. Мільярдер зробив нинішнім власникам «Ніцци» пропозицію в розмірі понад €100 млн.

    У «Ніцці» поки не прийняли остаточного рішення, проте всерйоз розглядають його і схиляються до можливого продажу.

    Раніше повідомлялося, що Реткліфф був зацікавлений в придбанні лондонського «Челсі», який належить Роману Абрамовичу. Пізніше з'являлася інформація, згідно з якою російський бізнесмен не має наміру розлучатися з клубом.

    «Ніцца» в минулому сезоні посіла сьоме місце в турнірній таблиці французької Ліги 1. Від зони Ліги чемпіонів клуб відділило 16 очок.

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