Найбагатша людина Великобританії хоче купити французький клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джим Реткліфф

«Ніцца» в минулому сезоні посіла сьоме місце в турнірній таблиці французької Ліги 1

У «Ніцци» незабаром може змінитися власник. Про це повідомляє Nicematin.com.

За інформацією видання, французький клуб з великою ймовірністю перейде в руки найбагатшої людини Великобританії Джима Реткліффа. Мільярдер зробив нинішнім власникам «Ніцци» пропозицію в розмірі понад €100 млн.

У «Ніцці» поки не прийняли остаточного рішення, проте всерйоз розглядають його і схиляються до можливого продажу.

Раніше повідомлялося, що Реткліфф був зацікавлений в придбанні лондонського «Челсі», який належить Роману Абрамовичу. Пізніше з'являлася інформація, згідно з якою російський бізнесмен не має наміру розлучатися з клубом.

«Ніцца» в минулому сезоні посіла сьоме місце в турнірній таблиці французької Ліги 1. Від зони Ліги чемпіонів клуб відділило 16 очок.