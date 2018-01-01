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    Найближчі плани штабу збірної України з футболу

    Лютий стане насиченим місяцем щодо перегляду кандидатів у національну команду
    Тренерський штаб збірної України остаточно узгодив найближчі плани селекційної роботи. Лютий стане насиченим місяцем щодо перегляду кандидатів у національну команду, хоча тут важливо, скоріше, саме спілкування з футболістами і отримана інформація від клубних наставників. За збір «Динамо» в Іспанії буде відповідати асистент головного
    • Сьогодні, 13:18
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    Тренерський штаб збірної України з футболу. Фото: ФФУ
    Тренерський штаб збірної України з футболу. Фото: ФФУ

    Лютий стане насиченим місяцем щодо перегляду кандидатів у національну команду

    Тренерський штаб збірної України остаточно узгодив найближчі плани селекційної роботи.

    Лютий стане насиченим місяцем щодо перегляду кандидатів у національну команду, хоча тут важливо, скоріше, саме спілкування з футболістами і отримана інформація від клубних наставників.

    За збір «Динамо» в Іспанії буде відповідати асистент головного тренера Рауль Ріанчо, який збирається перебувати в Марбельї з 2-го по 9 лютого. Туди ж планує прилетіти і Андрій Шевченко, але його основна мета - перегляд контрольних матчів «Шахтаря» в ОАЕ.

    Італійські помічники наставника збірної, Мауро Тассотті і Андреа Малдера, зосередять свою увагу на поєдинках чемпіонатів Німеччини і Бельгії, а також матчах Ліги Європи.

    До речі, тренери збірної планують пильно стежити за грою нападаючого бельгійського «Гента» Романа Яремчука.

    Матчі «Шахтар» - «Рома» і «Динамо» - АЕК на власні очі подивиться Андрій Шевченко, який також збирається відвідати один з поєдинків УПЛ за участю «Ворскли».

    Не будемо забувати, що перед тим як тренери «синьо-жовтих» оголосять список футболістів на спаринги з Саудівською Аравією і Японією, в чемпіонаті України буде зіграно щонайменше чотири, а то і п'ять турів. Часу на селекцію цілком достатньо, але перегляд збірників в підготовчий період, оцінка їх характеру і вміння діяти через не можу - зайвими точно не будуть.

    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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