Найближчі плани штабу збірної України з футболу

Лютий стане насиченим місяцем щодо перегляду кандидатів у національну команду

Тренерський штаб збірної України остаточно узгодив найближчі плани селекційної роботи. Лютий стане насиченим місяцем щодо перегляду кандидатів у національну команду, хоча тут важливо, скоріше, саме спілкування з футболістами і отримана інформація від клубних наставників. За збір «Динамо» в Іспанії буде відповідати асистент головного



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Тренерський штаб збірної України з футболу. Фото: ФФУ

Лютий стане насиченим місяцем щодо перегляду кандидатів у національну команду

Тренерський штаб збірної України остаточно узгодив найближчі плани селекційної роботи.

Лютий стане насиченим місяцем щодо перегляду кандидатів у національну команду, хоча тут важливо, скоріше, саме спілкування з футболістами і отримана інформація від клубних наставників.

За збір «Динамо» в Іспанії буде відповідати асистент головного тренера Рауль Ріанчо, який збирається перебувати в Марбельї з 2-го по 9 лютого. Туди ж планує прилетіти і Андрій Шевченко, але його основна мета - перегляд контрольних матчів «Шахтаря» в ОАЕ.

Італійські помічники наставника збірної, Мауро Тассотті і Андреа Малдера, зосередять свою увагу на поєдинках чемпіонатів Німеччини і Бельгії, а також матчах Ліги Європи.

До речі, тренери збірної планують пильно стежити за грою нападаючого бельгійського «Гента» Романа Яремчука.

Матчі «Шахтар» - «Рома» і «Динамо» - АЕК на власні очі подивиться Андрій Шевченко, який також збирається відвідати один з поєдинків УПЛ за участю «Ворскли».

Не будемо забувати, що перед тим як тренери «синьо-жовтих» оголосять список футболістів на спаринги з Саудівською Аравією і Японією, в чемпіонаті України буде зіграно щонайменше чотири, а то і п'ять турів. Часу на селекцію цілком достатньо, але перегляд збірників в підготовчий період, оцінка їх характеру і вміння діяти через не можу - зайвими точно не будуть.

Джерело: zbirna.com