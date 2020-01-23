Найкращі данки, блок-шоти та перехоплення в Суперлізі за тиждень (відео)
Кіндал Хілл з «Київ-Баскета» відзначився кількома яскравими епізодами
ФБУ
Найяскравіші епізоди в матчах баскетбольного чемпіонату України 16-19 січня
У баскетбольній Суперлізі 16-19 січня відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
У головному матчі тижня «Київ-Баскет» переміг вдома «Дніпро» – 97:92.
Найкращі данки тижня
«Одеса» також вдома перемогла чинних чемпіонів з «Хіміка» – 74:68.
Найкращі блок-шоти тижня
Найкращі перехоплення тижня
Попереду в регулярному чемпіонаті «Дніпро» - 13 перемог у 17-ти поєдинках. Другим іде «Прометей» - 12/18. На третьому місці «Хімік» - 11/17.