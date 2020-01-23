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    Новини

    Найкращі данки, блок-шоти та перехоплення в Суперлізі за тиждень (відео)

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    Кіндал Хілл з &laquo;Київ-Баскета&raquo; відзначився кількома яскравими епізодами - Найкращі данки, блок-шоти та перехоплення в Суперлізі за тиждень (відео)
    Кіндал Хілл з «Київ-Баскета» відзначився кількома яскравими епізодами
    ФБУ

    Найяскравіші епізоди в матчах баскетбольного чемпіонату України 16-19 січня

    У баскетбольній Суперлізі 16-19 січня відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

    У головному матчі тижня «Київ-Баскет» переміг вдома «Дніпро» – 97:92.

    Найкращі данки тижня

    «Одеса» також вдома перемогла чинних чемпіонів з «Хіміка» – 74:68.

    Найкращі блок-шоти тижня
    Найкращі перехоплення тижня

    Попереду в регулярному чемпіонаті «Дніпро» - 13 перемог у 17-ти поєдинках. Другим іде «Прометей» - 12/18. На третьому місці «Хімік» - 11/17.

    баскетбол БК Київ-Баскет БК Дніпро БК Одеса Федерація баскетболу України
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