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    Найкращі моменти «Торонто» в плей-оф НБА (відео)

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    <p>&laquo;Торонто&raquo; - &laquo;Мілуоки&raquo;</p> - Найкращі моменти «Торонто» в плей-оф НБА (відео)

    «Торонто» - «Мілуоки»

    НБА

    «Торонто» та «Голден Стейт» розіграють чемпіонський титул

    У НБА визначилися фіналісти сезону. Чемпіонський титул виборюватимуть «Торонто» та «Голден Стейт».

    «Голден Стейт» в півфіналі впевнено в чотирьох поєдинках переміг «Портленд».

    «Торонто» з рахунком 4:2 переміг у півфіналі «Мілуоки».

    Дивіться відео найкращих моментів у матчах «Торонто» в плей-оф НБА поточного сезону.  

    Найкращі моменти «Торонто» в плей-оф
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