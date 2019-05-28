Найкращі моменти «Торонто» в плей-оф НБА (відео)
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«Торонто» - «Мілуоки»
НБА
«Торонто» та «Голден Стейт» розіграють чемпіонський титул
У НБА визначилися фіналісти сезону. Чемпіонський титул виборюватимуть «Торонто» та «Голден Стейт».
«Голден Стейт» в півфіналі впевнено в чотирьох поєдинках переміг «Портленд».
«Торонто» з рахунком 4:2 переміг у півфіналі «Мілуоки».
Дивіться відео найкращих моментів у матчах «Торонто» в плей-оф НБА поточного сезону.
Найкращі моменти «Торонто» в плей-оф
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