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    Визначився бронзовий призер у Вищій баскетбольній лізі

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    Емоції тренера&nbsp;&laquo;Тернопіль-ТНЕУ&raquo; Дмитра Забірченка - Визначився бронзовий призер у Вищій баскетбольній лізі
    Емоції тренера «Тернопіль-ТНЕУ» Дмитра Забірченка
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    «Тернопіль-ТНЕУ» втретє переміг «Хімік-2» в серії плей-оф за третє місце

    У чемпіонаті України з баскетболу серед команд Вищої ліги визначився бронзовий призер. «Тернопіль-ТНЕУ» під керівництвом колишнього капітана збірної України Дмитра Забірченка у Южному втретє переміг «Хімік-2» (82:72), здобувши бронзові нагороди, інформує ФБУ.

    Гості вже на початку зустрічі впевнено позначили бажання завершити у третьому поєдинку серії боротьбу за нагороди. Потужний ривок вивів тернопільців вперед – 12:0. До кінця стартової чверті господарі скоротили це відставання до семи очок.

    Та тенденція зберіглася і на велику перерву команди вже розділяло 14 очок.

    Гості до кінця зустрічі зберегли перевагу в реалізації та на підбираннях. Господарі в підсумку лише скоротили різницю до 10-ти очок.

    У «Хіміка-2» найкращим став Андрій Войналович – 20 очок + 8 підбирань. У тернопільців найрезультативніше зіграв Євген Ворник – 20 очок + 4 підбирання.

    У попередніх поєдинках серії в Тернополі господарі перемагали 91:83 та 79:69.

    То ж «Тернопіль-ТНЕУ» – бронзовий призер Вищої ліги.

    За золоті нагороди боротьбу продовжують «Прометей» та «Рівне-ОШВСМ». Прометей двічі переміг вдома. Третій матч – 28 травня в Рівному.

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