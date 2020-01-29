Пауло Коельо видалив чернетку спільної з Кобі Браянтом книги



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Кобі Браянт і Пауло Коельо Твіттер

Письменник та баскетболіст кілька місяців тому почали писати спільну книгу для дітей

Всесвітньо відомий бразильський письменник Пауло Коельо видалив чернетку книги, яку він писав разом з легендою баскетболу Кобі Браянтом.

Ідею спільної книги для дітей Коельо та Браянт обговорювали ще після завершення Кобі кар’єри в НБА 2016 року. Кілька місяців тому вони вже почали працювати над нею, інформує AP.

Видалення чернетки письменник аргументував тим, що немає жодного сенсу публікувати книгу без Браянта.

«Алхімік» Коельо був улюбленою книгою знаменитого баскетболіста.

Кобі Браянт загинув 26 січня разом з 13-річною донькою Джинною та ще сімома іншими пасажирами в наслідок авіакатастрофи власного гелікоптера.