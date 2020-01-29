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    Пауло Коельо видалив чернетку спільної з Кобі Браянтом книги

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    Кобі Браянт і Пауло Коельо - Пауло Коельо видалив чернетку спільної з Кобі Браянтом книги
    Кобі Браянт і Пауло Коельо
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    Письменник та баскетболіст кілька місяців тому почали писати спільну книгу для дітей

    Всесвітньо відомий бразильський письменник Пауло Коельо видалив чернетку книги, яку він писав разом з легендою баскетболу Кобі Браянтом.

    Ідею спільної книги для дітей Коельо та Браянт обговорювали ще після завершення Кобі кар’єри в НБА 2016 року. Кілька місяців тому вони вже почали працювати над нею, інформує AP.

    Видалення чернетки письменник аргументував тим, що немає жодного сенсу публікувати книгу без Браянта.

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    «Алхімік» Коельо був улюбленою книгою знаменитого баскетболіста.

    Кобі Браянт загинув 26 січня разом з 13-річною донькою Джинною та ще сімома іншими пасажирами в наслідок авіакатастрофи власного гелікоптера.

    авіакатастрофа баскетбол НБА Кобі Браянт
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