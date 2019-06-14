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    Найкращим бомбардиром збірної України на мундіалі U20 зацікавився мадридський «Атлетіко»

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    Кар'єра Данила Сікана може отримати стрімкий поворот - Найкращим бомбардиром збірної України на мундіалі U20 зацікавився мадридський «Атлетіко»
    Кар'єра Данила Сікана може отримати стрімкий поворот
    FIFA.com

    Данило Сікан збив на польському чемпіонаті світу чотири м'ячі

    Нападник донецького «Шахтаря» Данило Сікан потрапив до сфери інтересів мадридського «Атлетіко».

    18-річний форвард своїми голами допоміг збірній України U20 вийти у фінал молодіжного чемпіонату світу, чим і привабив до себе увагу «матрацників».

    Поки «Атлетіко» не збирається робити пропозицію стосовно трансферу, але оцінює Сікана на рівні 3 мільйонів євро, сповіщає джерело іспанського видання Marca.

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