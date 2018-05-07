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    Найкращим тренером 30-го туру Прем'єр-ліги визнано наставника «Маріуполя»

    Середній бал Олександра Бабича склав 4,6
    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-Ліги Лауреат 30-го ігрового дня – головний тренер ФК «Маріуполь» Олександр Бабич, інформує офіційний сайт організації. «Його підопічні у дебютному сезоні після повернення в УПЛ дісталися до п’ятірки
    • Сьогодні, 19:42
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    Фото УПЛ
    Фото УПЛ

    Середній бал Олександра Бабича склав 4,6

    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-Ліги

    Лауреат 30-го ігрового дня – головний тренер ФК «Маріуполь» Олександр Бабич, інформує офіційний сайт організації.

    «Його підопічні у дебютному сезоні після повернення в УПЛ дісталися до п’ятірки найкращих і змогли безпосередньо втрутитися у чемпіонську інтригу, досягнувши нічиєї (1:1) у матчі з «Динамо» на виїзді», - йдеться у повідомленні.

    «Маріупольці зуміли досягти цілком прийнятного результату у виїзному матчі, завдяки чому зберігають стратегічно важливу п’яту позицію після нічиєї конкурентів у Львові. Найбільше сподобалося, що команда гостей не грала суто на відбій, а старалася комбінувати й створила кілька моментів біля воріт суперників, навіть ведучи у рахунку», - додається.

    Зазначається, що поки що ігрова форма маріупольців не надто стабільна – це перша нічия після двох поспіль поразок.

    «Але потрібно розуміти, що команда-новачок УПЛ грає у незвичному для себе особливо насиченому змагальному графіку горішньої шістки», - зазначається в аналізі.

    Олександр Бабич отримав середній бал 4,6.

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