Найкращого бомбардира «Чорноморця» орендував клуб з Польщі
- Сьогодні, 15:12
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Олексій Хобленко. Фото ФК «Чорноморець»
Олексій Хобленко продовжить кар'єру у чемпіонаті сусідньої країни
Найкращий бомбардир одеського «Чорноморця» Олексій Хобленко, який забив у першій частині сезону вісім м'ячів і став, таким чином, найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги серед українців, продовжить свою кар'єру у Польщі.
До кінця поточного сезону Олексій на правах оренди виступатиме за «Лех» з Познані.
Цей клуб наразі знаходиться на другому місці у вищій лізі чемпіонату Польщі.
Якщо Олексій добре проявить себе у новому клубі, «Лех» зможе викупити його у «Чорноморця» влітку нинішнього року.
Джерело: Думская