Найкращого бомбардира «Чорноморця» орендував клуб з Польщі

Олексій Хобленко продовжить кар'єру у чемпіонаті сусідньої країни

Найкращий бомбардир одеського «Чорноморця» Олексій Хобленко, який забив у першій частині сезону вісім м'ячів і став, таким чином, найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги серед українців, продовжить свою кар'єру у Польщі. До кінця поточного сезону Олексій на правах оренди виступатиме за «Лех» з Познані. Цей клуб наразі



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Олексій Хобленко. Фото ФК «Чорноморець»

Олексій Хобленко продовжить кар'єру у чемпіонаті сусідньої країни

Найкращий бомбардир одеського «Чорноморця» Олексій Хобленко, який забив у першій частині сезону вісім м'ячів і став, таким чином, найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги серед українців, продовжить свою кар'єру у Польщі.

До кінця поточного сезону Олексій на правах оренди виступатиме за «Лех» з Познані.

Цей клуб наразі знаходиться на другому місці у вищій лізі чемпіонату Польщі.

Якщо Олексій добре проявить себе у новому клубі, «Лех» зможе викупити його у «Чорноморця» влітку нинішнього року.

Джерело: Думская