  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Найкращого бомбардира «Чорноморця» орендував клуб з Польщі

    Олексій Хобленко продовжить кар'єру у чемпіонаті сусідньої країни
    Найкращий бомбардир одеського «Чорноморця» Олексій Хобленко, який забив у першій частині сезону вісім м'ячів і став, таким чином, найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги серед українців, продовжить свою кар'єру у Польщі. До кінця поточного сезону Олексій на правах оренди виступатиме за «Лех» з Познані. Цей клуб наразі
    • Сьогодні, 15:12
    • Розсилка
    Олексій Хобленко. Фото ФК &laquo;Чорноморець&raquo;
    Олексій Хобленко. Фото ФК «Чорноморець»

    Олексій Хобленко продовжить кар'єру у чемпіонаті сусідньої країни

    Найкращий бомбардир одеського «Чорноморця» Олексій Хобленко, який забив у першій частині сезону вісім м'ячів і став, таким чином, найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги серед українців, продовжить свою кар'єру у Польщі.

    До кінця поточного сезону Олексій на правах оренди виступатиме за «Лех» з Познані.

    Цей клуб наразі знаходиться на другому місці у вищій лізі чемпіонату Польщі.

    Якщо Олексій добре проявить себе у новому клубі, «Лех» зможе викупити його у «Чорноморця» влітку нинішнього року.

    Джерело: Думская

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Польща чемпіонат України Прем'єр Ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ