Найсильніший десятиборець України травмувався і ризикує не поїхати на чемпіонат світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Касьянов ризикує не відібратися на чемпіонат світу-2019 Главком

Олексій Касьянов змушений достроково припинити другі змагання поспіль

Бронзовий призер чемпіонату світу-2009, 33-річний майстер легкоатлетичного десятиборства Олексій Касьянов знявся зі змагань на самому старті першості України, яка сьогодні стартувала у столиці волинського краю Луцьку.

На стометрівці Олексій фінішував останнім з результатом 17,64 секунди і після того вирішив припинити змагання.

За попередньою інформацією, яку «Главкому» вдалося отримати відразу після фінішу, Касьянова все ще мучить травма, що не дозволила йому виступити повноцінно на чемпіонаті Європи з легкоатлетичних багатоборств, яку так само гостинно приймав той же Луцьк.

Однак Касьянов ще планує виступити на цьому чемпіонаті України в бігу на 400-метрівці з бар’єрами.