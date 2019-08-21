  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найсильніший десятиборець України травмувався і ризикує не поїхати на чемпіонат світу

    • Розсилка
    Олексій Касьянов ризикує не відібратися на чемпіонат світу-2019 - Найсильніший десятиборець України травмувався і ризикує не поїхати на чемпіонат світу
    Олексій Касьянов ризикує не відібратися на чемпіонат світу-2019
    Главком

    Олексій Касьянов змушений достроково припинити другі змагання поспіль

    Бронзовий призер чемпіонату світу-2009, 33-річний майстер легкоатлетичного десятиборства Олексій Касьянов знявся зі змагань на самому старті першості України, яка сьогодні стартувала у столиці волинського краю Луцьку.

    Читайте також

    На стометрівці Олексій фінішував останнім з результатом 17,64 секунди і після того вирішив припинити змагання.

    За попередньою інформацією, яку «Главкому» вдалося отримати відразу після фінішу, Касьянова все ще мучить травма, що не дозволила йому виступити повноцінно на чемпіонаті Європи з легкоатлетичних багатоборств, яку так само гостинно приймав той же Луцьк.

    Однак Касьянов ще планує виступити на цьому чемпіонаті України в бігу на 400-метрівці з бар’єрами.

    Читайте також
    чемпіонат світу чемпіонат України легка атлетика Олексій Касьянов десятиборство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ