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    Названо можливі призові Світоліної на Підсумковому турнірі

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    Учасниці Підсумкового турніру - Названо можливі призові Світоліної на Підсумковому турнірі
    Учасниці Підсумкового турніру
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    Українська тенісистка вже заробила 690 тисяч доларів

    У китайському Шеньчжені триває Підсумковий турнір WTA, на якому виступають вісім найсильніших тенісисток світу. Серед учасниць і чинна чемпіонка – Еліна Світоліна з України.

    Цього року призові турніру виросли вдвічі. Учасниці виборюють 14 мільйонів доларів. Переможниці дістануться 4,725 мільйона, інформує tribuna.com.

    Світоліна уже заробила 690 тисяч доларів. Саме такі призові належать за одну перемогу в групі. За дві – вже 995 тисяч.

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    В першому матчі українка здолала Кароліну Плішкову з Чехії – 7:6, 6:4.

    У наступному поєдинку Світоліна 30 жовтня гратиме проти Симони Халеп з Румунії.

    теніс Еліна Світоліна Підсумковий турнір
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