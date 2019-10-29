Названо можливі призові Світоліної на Підсумковому турнірі



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Учасниці Підсумкового турніру Твіттер

Українська тенісистка вже заробила 690 тисяч доларів

У китайському Шеньчжені триває Підсумковий турнір WTA, на якому виступають вісім найсильніших тенісисток світу. Серед учасниць і чинна чемпіонка – Еліна Світоліна з України.

Цього року призові турніру виросли вдвічі. Учасниці виборюють 14 мільйонів доларів. Переможниці дістануться 4,725 мільйона, інформує tribuna.com.

Світоліна уже заробила 690 тисяч доларів. Саме такі призові належать за одну перемогу в групі. За дві – вже 995 тисяч.

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В першому матчі українка здолала Кароліну Плішкову з Чехії – 7:6, 6:4.

У наступному поєдинку Світоліна 30 жовтня гратиме проти Симони Халеп з Румунії.