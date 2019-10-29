Третя ракетка світу Осака дочасно залишила Підсумковий турнір
Наомі Осака
ESPN
Японська тенісистка припинила боротьбу через пошкодження
Третя ракетка світу Наомі Осака з Японії дочасно припинила боротьбу на Підсумковому турнірі в китайському Шаньжені.
Продовжувати виступи тенісистці завадило пошкодження плеча, інформує WTA_insider.
У Шеньжені Осака встигла перемогти в першому поєдинку чеську спортсменку Петру Квітову – 7:6, 4:6, 6:4.
У червоній групі японку замінить Кікі Бертенс з Нідерландів.
Нагадаємо, у пурпуровій групі чемпіонський титул минулого року захищає наша Еліна Світоліна. В першому матчі вона здолала Кароліну Плішкову з Чехії – 7:6, 6:4.
У наступному матчі Світоліна 30 жовтня вийде проти Симони Халеп з Румунії.