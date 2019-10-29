Третя ракетка світу Осака дочасно залишила Підсумковий турнір



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Наомі Осака ESPN

Японська тенісистка припинила боротьбу через пошкодження

Третя ракетка світу Наомі Осака з Японії дочасно припинила боротьбу на Підсумковому турнірі в китайському Шаньжені.

Продовжувати виступи тенісистці завадило пошкодження плеча, інформує WTA_insider.

У Шеньжені Осака встигла перемогти в першому поєдинку чеську спортсменку Петру Квітову – 7:6, 4:6, 6:4.

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У червоній групі японку замінить Кікі Бертенс з Нідерландів.

Нагадаємо, у пурпуровій групі чемпіонський титул минулого року захищає наша Еліна Світоліна. В першому матчі вона здолала Кароліну Плішкову з Чехії – 7:6, 6:4.

У наступному матчі Світоліна 30 жовтня вийде проти Симони Халеп з Румунії.