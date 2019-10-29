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    Третя ракетка світу Осака дочасно залишила Підсумковий турнір

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    Наомі Осака - Третя ракетка світу Осака дочасно залишила Підсумковий турнір
    Наомі Осака
    ESPN

    Японська тенісистка припинила боротьбу через пошкодження

    Третя ракетка світу Наомі Осака з Японії дочасно припинила боротьбу на Підсумковому турнірі в китайському Шаньжені.

    Продовжувати виступи тенісистці завадило пошкодження плеча, інформує WTA_insider.

    У Шеньжені Осака встигла перемогти в першому поєдинку чеську спортсменку Петру Квітову – 7:6, 4:6, 6:4.

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    У червоній групі японку замінить Кікі Бертенс з Нідерландів.

    Нагадаємо, у пурпуровій групі чемпіонський титул минулого року захищає наша Еліна Світоліна. В першому матчі вона здолала Кароліну Плішкову з Чехії – 7:6, 6:4.

    У наступному матчі Світоліна 30 жовтня вийде проти Симони Халеп з Румунії.

    теніс Наомі Осака Підсумковий турнір
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