Названо новий термін бою Усик – Такам
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Розсилка
Олександр Усик
FightNights
Дюбютний поєдинок українця в надважкій вазі відбудеться у вересні
Чемпіон світу в важкій вазі за версіями WBO, WBC та IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) повернеться в ринг у вересні. Про це повідомляє Boxing News 24 з посиланням на менеджера боксера Едді Хірна.
Суперником українця може бути той самий Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), з яким Усик мав дебютувати 25 травня в надважкій вазі.
Нагадаємо, травма українця завадила провести той поєдинок.