Названо новий термін бою Усик – Такам



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Дюбютний поєдинок українця в надважкій вазі відбудеться у вересні

Чемпіон світу в важкій вазі за версіями WBO, WBC та IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) повернеться в ринг у вересні. Про це повідомляє Boxing News 24 з посиланням на менеджера боксера Едді Хірна.

Суперником українця може бути той самий Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), з яким Усик мав дебютувати 25 травня в надважкій вазі.

Нагадаємо, травма українця завадила провести той поєдинок.