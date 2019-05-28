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    Названо новий термін бою Усик – Такам

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    Олександр Усик - Названо новий термін бою Усик – Такам
    Олександр Усик
    FightNights

    Дюбютний поєдинок українця в надважкій вазі відбудеться у вересні

    Чемпіон світу в важкій вазі за версіями WBO, WBC та IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) повернеться в ринг у вересні. Про це повідомляє Boxing News 24 з посиланням на менеджера боксера Едді Хірна.

    Суперником українця може бути той самий Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), з яким Усик мав дебютувати 25 травня в надважкій вазі.

    Нагадаємо, травма українця завадила провести той поєдинок.

     Читайте також: Усик на тлі Лаври про свою травму: Пробачте за очікування (відео)
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