Названо претендентів на тренерську посаду «Львова»



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Раніше Юрій Бакалов та футбольний клуб «Львів» припинили співпрацю за згодою сторін

На посаду головного тренера футбольного клубу «Львів» претендують Олександр Заваров, В’ячеслав Грозний та Максим Калініченко. Про це повідомило онлайн-видання Sport.ua.

Наразі Заваров працює в селекційній службі київського «Динамо», Грозний у січні залишив тренерську посаду в «Арсенал-Київ», а Максим Калініченко працював асистентом головного тренера в «Поліссі» після отримання ліцензії Pro.

За інформацією каналу «Футбол-1», на тренерську посаду у «Львові» також претендують Ілля Близнюк, який нещодавно залишив «Суми» та Роман Санжар, який раніше працював у донецькому «Олімпіку».

Наразі «Львів» посідає останню шосту сходинку в першій шістці чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги.

Напередодні львів’яни вибули з розіграшу Кубка України, поступившись в чвертьфіналі «Зорі» (0:1).