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    Названо призові Світоліної та провідних тенісистів світу за рік

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    Еліна Світоліна&nbsp; - Названо призові Світоліної та провідних тенісистів світу за рік
    Еліна Світоліна 
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    Заробіток української тенісистки один з найбільших у світі

    Видання Forbes назвало суму призових провідних тенісистів світу за 2019 рік.

    Серед жінок одразу 44 спортсменки заробили від 1 мільйона доларів і більше.

    Перша ракетка України заробила за рік 6 126 335 доларів. Це п’ятий за розміром показник. Найбільше призових за рік отримала перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії – 11 307 587 доларів. Також у першу п’ятірку ввійшли Симона Халеп ($6 962 442), Наомі Осака ($6 788 282) та Бьянка Андреєску ($6 504 150).

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    У чоловіків від 1 мільйона і більше заробили 54 спортсмени. Найбільше на рахунку Рафаеля Надаля – $16 349 586.

    Також до першої п’ятірки за призовими серед чоловіків ввійшли Новак Джокович ($13 372 355), Роджер Федерер ($8 716 975), Домінік Тім ($8 000 223) та Данііл Мєдвєдєв ($7 902 912). 

    теніс Еліна Світоліна Новак Джокович Наомі Осака Рафаель Надаль Роджер Федерер Ешлі Барті
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