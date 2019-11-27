Названо призові Світоліної та провідних тенісистів світу за рік



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Еліна Світоліна Фейсбук

Заробіток української тенісистки один з найбільших у світі

Видання Forbes назвало суму призових провідних тенісистів світу за 2019 рік.

Серед жінок одразу 44 спортсменки заробили від 1 мільйона доларів і більше.

Перша ракетка України заробила за рік 6 126 335 доларів. Це п’ятий за розміром показник. Найбільше призових за рік отримала перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії – 11 307 587 доларів. Також у першу п’ятірку ввійшли Симона Халеп ($6 962 442), Наомі Осака ($6 788 282) та Бьянка Андреєску ($6 504 150).

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У чоловіків від 1 мільйона і більше заробили 54 спортсмени. Найбільше на рахунку Рафаеля Надаля – $16 349 586.

Також до першої п’ятірки за призовими серед чоловіків ввійшли Новак Джокович ($13 372 355), Роджер Федерер ($8 716 975), Домінік Тім ($8 000 223) та Данііл Мєдвєдєв ($7 902 912).