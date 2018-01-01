НБА вдвічі підвищить винагороду переможцям Матчу зірок 2018 року

Організатори розраховують, що така різниця стимулюватиме учасників до серйознішої боротьби

НБА вдвічі підвищила винагороду переможцям Матчу зірок 2018 року. Відтак кожен гравець з команди, яка переможе, отримає $100 000, передає прес-служба Федерації баскетболу України з посиланням на ESPN. Гравці, які програють, отримають лише по $25 000. Організатори розраховують, що така різниця стимулюватиме учасників до серйознішої