НБА вдвічі підвищить винагороду переможцям Матчу зірок 2018 року
- Сьогодні, 20:30
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Організатори розраховують, що така різниця стимулюватиме учасників до серйознішої боротьби
НБА вдвічі підвищила винагороду переможцям Матчу зірок 2018 року.
Відтак кожен гравець з команди, яка переможе, отримає $100 000, передає прес-служба Федерації баскетболу України з посиланням на ESPN.
Гравці, які програють, отримають лише по $25 000.
Організатори розраховують, що така різниця стимулюватиме учасників до серйознішої боротьби.
Зірковий вікенд у НБА відбудеться 18-19 лютого в Лос-Анжелесі.