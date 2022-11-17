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Обрано нового президента Національного олімпійського комітету України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Обрано нового президента Національного олімпійського комітету України
Гутцайт чинний міністр молоді і спорту України
фото з відкритих джерел

За Вадима Гутцайта проголосували 123 особи

17 листопада відбулися вибори президента Національного олімпійського комітету України. Перемогу на виборах здобув чинний міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт – 123 голоси за. Про це повідомляє «Главком».

За Жана Беленюка віддали 22 голоси, за Ігоря Малинського – 2.

Нагадаємо, останні 17 років президентом НОК України був Сергій Бубка, який не висував свою кандидатуру у 2022 році.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада, якраз напередодні голосування, вибори у буквальному сенсі опинилися під загрозою зриву. Парламентський комітет з питань молоді і спорту, де Беленюк обіймає посаду першого заступника голови, звернувся до Державного бюро розслідувань, а також членів виконкому НОК із заявою про необхідність проведення перевірки легітимності делегування 40 фізичних осіб, які збираються взяти участь у голосуванні. Народні депутати мають інформацію, що ці особи були делеговані з порушенням статуту особисто за поданням діючого президента НОК, а частина з них взагалі є діючими працівниками Мінмолодьспорту. Тобто безпосередньо підлеглими одного з претендентів на посаду.

Читайте також: Беленюк звинуватив Бубку у тиску на вибори голови НОК
Теги: Олімпіада Вадим Гутцайт

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