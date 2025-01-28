Нейтралізував кількох окупантів на Курщині. Ексбаскетболіст відзначився героїчним вчинком

31 грудня Головнокомандувач ЗСУ Сирський вручив лейтенанту Зозулі орден «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня

Ексгравець баскетбольної Суперліги Юрій Зозуля, який виступав за такі команди, як «Дніпро», «Сумихімпром», «ДніпроАзот», БК «Донецьк», МБК «Миколаїв», «Черкаські Мавпи», «Волиньбаскет», відзначився героїчним вчинком на війні, за який отримав орден «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня з рук Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це інформує Федерація Баскетболу України.

24 серпня 2024 року в районі населеного пункту Коренево Курської області лейтенант Юрій Зозуля під час реалізації свого плану долучився до штурмової групи, яка зайшла у тил ворога. Озброєний автоматом і гранатами, він особисто нейтралізував двох бійців противника, які забезпечували прикриття кулеметного гнізда. Це створило умови для штурму основних позицій українськими силами.

У процесі зачистки один з бійців української групи отримав серйозне поранення. Юрій Зозуля особисто вивів пораненого під обстрілом до безпечного місця, надавши першу медичну допомогу та забезпечивши його евакуацію до тилового медичного пункту.

Противник, зрозумівши втрату своїх укріплень, спробував організувати контратаку з метою повернути позиції. Лейтенант Зозуля, перебуваючи на фланзі, організував оборону разом з невеликою групою бійців. Завдяки його вогню, було відбито атаку ворожої піхоти, а позиції українських військ залишились під контролем.

31 грудня 2024 року Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив лейтенанту Юрію Миколайовичу Зозулі орден «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, у Росії 25 січня був проведений дитячий турнір на честь ліквідованого в Брянській області 19-річного боксера Іллі Бенчака.

Зазначається, що окупант Бенчак Ілля народився 21 січня 2005 року. Займався боксом, був переможцем першості Краснодарського краю РФ, переможцем та призером багатьох всеросійських та регіональних турнірів з боксу. Неодноразово на змаганнях був нагороджений призами за «Найкращу техніко-тактичну підготовку»

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупант був ліквідований захисниками України 28 жовтня 2024 року у Брянській області.

Нагадаємо, титулований російський фігурист Іван Букін, який хоче отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, видалив в Instagram і Telegram пости про те, що він та його партнерка Олександра Степанова були присутні на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна.

«Важлива подія у політичному житті країни – щорічне послання президента Російської Федерації до Федеральних зборів за участю найбільш значних постатей державного управління, представників громадськості та експертів різних галузей. На якому сьогодні присутні і ми. Дякую за надану честь та довіру!», – написав Букін у вже видаленому дописі.

Букін та Степанов – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022 роки), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020 роки). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025 роки), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020 роки) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2020 роки)

«Такими діями Букін намагається довести свою «нейтральність», щоб мати можливість взяти участь в Олімпіаді-2026», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.