Під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку чоловіка взяли у полон, оскільки товариші по службі кинули його

Під Торецьком у полон до ЗСУ потрапив виходець з національної меншини Росії – народу ескімосів

Воїни 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полонвійськового РФ, який виявився ескімосом. Про це повідомила пресслужба «Азова».

«Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» «прийняли» солдата ЗС РФ. Він виявився вихідцем з національної меншини Росії – народу ескімосів», – йдеться у повідомленні.

Полонений розповів, що спочатку він був оператором навідником БМП, проте 6 жовтня 2024 року його перевели у піхоту. Під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку чоловіка взяли у полон, оскільки товариші по службі кинули його.

За словами полоненого, він в Україні, щоб «звільнити від фашизму». – «Проти українського народу нічого не маю».

«Росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні «м’ясні" штурми, всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців», – наголосили в «Азові».

Нагадаємо, триває 1059-й день повномасштабної війни.

Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися углиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Найбільша кількість боїв відбулася Покровському та Курському напрямках.