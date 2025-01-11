На складах Литви застрягли тисячі безпілотників, обіцяних Україні – LRT

Безпілотники литовського виробництва обіцяли доставити в Україну ще до кінця минулого року

Політики вказують на бюрократичні перешкоди, які затримують доставку

Безпілотники литовського виробництва, які мали бути доставлені в Україну ще до кінця минулого року, досі залишаються на армійських складах. Про це повідомляє LRT.

За даними видання, безпілотники литовського виробництва, які обіцяли доставити в Україну ще до кінця минулого року, досі перебувають на армійських складах.

Зазначається, що виробники здивовані цим фактом. Вони зауважили, що Україна зазнає значних збитків, поки безпілотники не будуть відправлені. Натомість політики вказують на бюрократичні перешкоди, які затримують доставку.

За словами голови RSI Europe Томаша Мілашаускаса, компанія доставила безпілотники ще в жовтні та листопаді, але вони досі не досягли України. Інші компанії також не отримали підтвердження відправки.

Як вважає колишній міністр національної оборони Лауринас Кащюнас, затримка пов'язана з бюрократією, вказуючи на необхідність пройти шість етапів для доставки товару.

«Бюрократія така, що є склади, Агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії, уряд має прийняти рішення про передачу Україні, а потім це має бути відправлено в Україну. Це означає, що ви повинні пройти кожен крок якомога швидше», – пояснив Кащюнас.

Нагадаємо, 20 грудня минулого року відбулися перші міжурядові консультації України та Литви, які матимуть важливі практичні наслідки для обох держав. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що домовленості зафіксовані у спільній заяві, яка стане значущим документом на найближчу перспективу. Так, уряд Литви висловив готовність щороку виділяти 0,25% ВВП на оборонні потреби України.

Окрвм того, Данія, Франція та Литва виділили понад 6,5 млрд грн на фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Ці кошти будуть спрямовані на виробництво ракет, далекобійних дронів і артилерійських установок.