Головна Світ Політика
search button user button menu button

Двоє російських чиновників отримали заочні вироки за сприяння агресії проти України

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Двоє російських чиновників отримали заочні вироки за сприяння агресії проти України
Російським чиновникам призначено покарання у вигляді восьми років ув’язнення з конфіскацією майна
фото: пресслужба СБУ

Посадовці організували матеріальне забезпечення бойовиків, включаючи передачу зброї, розвідувальних дронів, тепловізорів, приладів нічного бачення, амуніції, медикаментів та іншого

На підставі доказової бази Служби безпеки України суд заочно визнав винними двох російських чиновників у фінансуванні збройних формувань, що брали участь в агресії проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ

Йдеться про:

  • Радія Хабірова, главу Республіки Башкортостан;
  • Ратміра Мавлієва, керівника адміністрації міського округу м. Уфа.

Слідство встановило, що посадовці організували матеріальне забезпечення бойовиків, включаючи передачу зброї, розвідувальних дронів, тепловізорів, приладів нічного бачення, амуніції, медикаментів та іншого. Ця допомога використовувалась для підтримки окупаційних військ Росії, зокрема на Донецькому напрямку.

Згідно з висновками суду, вони діяли за попередньою змовою і були визнані винними за ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України, порушуючи Конституцію України). Їм призначено покарання у вигляді восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. 

Нагадаємо, у Харкові шанувальник «руського миру» та адміністратор проросійського Telegram-каналу отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.  Прокурори довели, що харків’янин, який із симпатією ставиться до політичного керівництва держави-агресорки і підтримує збройну агресію РФ проти України, вирішив ділитися своїми поглядами в інтернеті. Для цього чоловік створив Телеграм-канал, де і публікував антиукраїнські дописи. 

Читайте також:

Теги: слідство фінансування росія СБУ вирок Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27 грудня – День вирізання сніжинок
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 грудня, 00:05
На одній із деталей «Орєшніка» було знайдено серійний номер та дату виробництва
Експерти піддали сумніву існування «Орєшніка»: результати дослідження
23 грудня, 19:09
Половина американців чекає на завершення війни в Україні
Стало відомо, скільки американців чекають завершення війни в Україні
23 грудня, 05:10
Зустріч Зеленського та Трампа тривала 45 хвилин
Трамп не хотів зустрічатися із Зеленським у Парижі: хто його переконав
8 грудня, 12:12
Триває 1017-й день війни
Росія захопила ще чотири населені пункти на Донеччині – DeepState
6 грудня, 05:11
Найдорожче замовлення протягом 2024 року коштувало 19 742 грн
Названо найпопулярнішу страву, яку українці замовляли у 2024 році
5 грудня, 03:37
Високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій
Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку
4 грудня, 11:43
Волошин: На території РФ майже порожні в’язниці у зв’язку із мобілізацією засуджених для участі у війні проти України
Росія залучає до штурмів на фронті колишніх увʼязнених жінок
4 грудня, 03:22
Салліван наголосив, що Байден прагне поставити Україну на якомога сильнішу позицію
США готують нові санкції проти Росії
3 грудня, 13:07

Політика

Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
Невизнаний президент Грузії підписав низку «каральних» законів
Невизнаний президент Грузії підписав низку «каральних» законів
США нададуть Україні допомогу на майже $2,5 млрд
США нададуть Україні допомогу на майже $2,5 млрд
Сибіга заявив, що Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги
Сибіга заявив, що Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги
Двоє російських чиновників отримали заочні вироки за сприяння агресії проти України
Двоє російських чиновників отримали заочні вироки за сприяння агресії проти України
Путін – лузер 2024 року за версією Politico. Хто ще в списку
Путін – лузер 2024 року за версією Politico. Хто ще в списку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 грудня: ситуація на фронті
96K
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
64K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
56K
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу
49K
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 грудня 2024

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua