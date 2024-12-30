Двоє російських чиновників отримали заочні вироки за сприяння агресії проти України

Російським чиновникам призначено покарання у вигляді восьми років ув’язнення з конфіскацією майна

Посадовці організували матеріальне забезпечення бойовиків, включаючи передачу зброї, розвідувальних дронів, тепловізорів, приладів нічного бачення, амуніції, медикаментів та іншого

На підставі доказової бази Служби безпеки України суд заочно визнав винними двох російських чиновників у фінансуванні збройних формувань, що брали участь в агресії проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про:

Радія Хабірова, главу Республіки Башкортостан;

Ратміра Мавлієва, керівника адміністрації міського округу м. Уфа.

Слідство встановило, що посадовці організували матеріальне забезпечення бойовиків, включаючи передачу зброї, розвідувальних дронів, тепловізорів, приладів нічного бачення, амуніції, медикаментів та іншого. Ця допомога використовувалась для підтримки окупаційних військ Росії, зокрема на Донецькому напрямку.

Згідно з висновками суду, вони діяли за попередньою змовою і були визнані винними за ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України, порушуючи Конституцію України). Їм призначено покарання у вигляді восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Харкові шанувальник «руського миру» та адміністратор проросійського Telegram-каналу отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Прокурори довели, що харків’янин, який із симпатією ставиться до політичного керівництва держави-агресорки і підтримує збройну агресію РФ проти України, вирішив ділитися своїми поглядами в інтернеті. Для цього чоловік створив Телеграм-канал, де і публікував антиукраїнські дописи.