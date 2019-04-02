Мар'ян Швед знову познущався над «Ворсклою», «Карпати» розгромно перемогли (відео)



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Мар'ян Швед забив у двох матчах полтавцям п'ять м'ячів Народна правда

На рахунку Шведа - два голи і результативна передача

Нападник «Карпат» Мар'ян Швед став справжнім злим генієм для «Ворскли». Впродовж неповного місяця майбутній гравець шотландського «Селтіка» забив полтавцям п'ять м'ячів, а львів'яни виграли ці матчі з загальним рахунком 8:0.

Нинішній матч відкривав другий етап чемпіонату України загалом. Як відомо, «Карпати» і «Ворскла» не потрапили до першої шістки.

«Карпати» - «Ворскла» - 4:0

Голи: 1:0 - Понде (26). 2:0 - Мар'ян Швед (38). 3:0 - Мар'ян Швед (62). 4:0 - Карім Йода (70, з пенальті)

«Карпати»: Кучинський (к) - Олексій Ковтун, Папа Ґуйє, Мегреміч - М'якушко, Карім Йода (Родріґо Варґас, 82), Роман Толочко (Каржевський, 87), Мартін Онла, Олексій Гуцуляк - Мар'ян Швед, Понде (Дебелко, 72). Тренер - Фабрі Ґонсалес

«Ворскла»: Шуст - Пердута, Ґіорґадзе, Олександр Чижов, Ібрагім Кане - Александр Кобахідзе, Шарпар, Володимир Чеснаков (к), Артур (Ребенок, 65) - Габелок (Олександр Скляр, 80) - Карека (Юрій Коломоєць, 80). Тренер - Віталій Косовський

Судді: Кривушкін (Харків) - Дашко (Вишгород), Чос (Київ)

Попередження: М'якушко (58) - Володимир Чеснаков (60)

2 квітня. Львів. Стадіон «Україна»

Почалося все з гольового пасу Шведа на Крістіана Понде. Португалець, не відчуваючи найменшого опору з боку суперників, промахнутися не міг - 1:0.

Карпати - Ворскла. Гол Понде

Другий м'яч, на ліпше зорієнтувавшись перед ворітьми після подачі кутового, забив уже сам Швед - 2:0.

Карпати - Ворскла. Перший гол Шведа

Дубль Мар'ян зробив, перекинувши м'яч через воротаря після передачі Каріма Йоди - 3:0.

Карпати - Ворскла. Другий гол Шведа

Сам Йода відзначився трохи згодом, реалізувавши пенальті - 4:0.

Карпати - Ворскла. Пенальті Йоди

Зауважимо, що в лютому львів'яни перемогли «Ворсклу» 4:0 на виїзді. Тоді Швед відзначився тричі.



Цей результат наразі на становище команд не вплинув. Полтавці з 29-ма очками в активі залишаються сьомими, а «Карпати» відстають на п'ять очок і йдуть дев'ятими.