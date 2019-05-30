Неймар може знову повернутися до «Барселони»?



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Неймар вже виступав за «Барселону» з 2013 по 2017 рік

Форвард «ПСЖ» Неймар може повернутися в «Барселону». Про це в ефірі програми El Golazo de Gol повідомив іспанський журналіст Луїс Маскара.

За інформацією джерела, 27-річний нападник парижан особисто запропонував свої послуги каталонському клубу. Синьо-гранатові вже вивчають можливість переходу бразильця. У «Барсі» розглядають варіант з включенням в угоду щодо бразильця свого вінгера Усмана Дембеле, щоб знизити суму трансферу.

Нагадаємо, Неймар виступав за «Барселону» в період з 2013 по 2017 рік. Всього у складі каталонського клубу він зіграв 186 матчів і забив 105 м'ячів. Влітку 2017 року футболіст перейшов в «ПСЖ». Трансфер бразильця обійшовся парижанам в рекордні для футболу € 222 млн. У нинішньому сезоні на клубному рівні Неймар зіграв 28 матчів. В активі гравця 23 забитих м'ячі і 13 результативних передач.