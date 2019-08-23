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    Неймар оголосив свої фінансові вимоги до «Барселони» і «Реалу»

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    Неймар - Неймар оголосив свої фінансові вимоги до «Барселони» і «Реалу»
    Неймар

    27-річний Неймар хоче покинути «ПСЖ» в літнє трансферне вікно

    Форвард «Парі Сен-Жермен» Неймар повідомив свої фінансові вимоги до «Барселоні» і «Реалу», які зацікавлені в його підписанні. Про це інформує AS з посиланням на телепередачу Jugones.

    Згідно з даними джерела, 27-річний нападник парижан поставив перед синьо-гранатовими і «Королівським клубом» такі умови: він хоче підписати контракт строком на п'ять років і заробляти € 35 млн на рік.

    Нагадаємо, 27-річний Неймар хоче покинути «ПСЖ» в літнє трансферне вікно.

    У минулому сезоні Неймар взяв участь в 28 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, в яких став автором 23 забитих м'ячів, а також 13 результативних передач. Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року.

    Джерело: Чемпионат.com

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