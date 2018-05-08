Ні Луческу, ні його син не отримували пропозицій від «Шахтаря»

Колишній наставник «гірників» продовжить тренувати збірну Туреччини

Колишній тренер «Шахтаря» Мірча Луческу спростував інформацію про можливе працевлаштування в донецькому клубі. Також наставник збірної Туреччини заявив, що його син Разван не отримував пропозицій від донеччан: «У мене немає пропозицій від «Шахтаря», зараз я повністю сконцентрований на збірній Туреччини. Що стосується



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Мірча та Разван Луческу

Колишній наставник «гірників» продовжить тренувати збірну Туреччини

Колишній тренер «Шахтаря» Мірча Луческу спростував інформацію про можливе працевлаштування в донецькому клубі.

Також наставник збірної Туреччини заявив, що його син Разван не отримував пропозицій від донеччан:

«У мене немає пропозицій від «Шахтаря», зараз я повністю сконцентрований на збірній Туреччини. Що стосується мого сина, у нього все добре в ПАОКу. Він повинен був виграти чемпіонат Греції, якби з клубу не зняли дев'ять очок і він не опустився на друге місце», - зазначив румунський тренер.

«У суботу ПАОК зіграє в фіналі Кубка Греції проти АЕКа. Проблема в тому, що АЕК і «Олімпіакос» відмовилися зіграти проти ПАОКа в Салоніках. Все, що відбувається, - це провокація з боку афінських клубів, щоб не дозволити ПАОКу виграти чемпіонат. Але для мене і для всіх уболівальників клубу, саме команда з Салоніків є чемпіоном Греції. Так що всі новини, що Разван Луческу може очолити «Шахтар», - чутки. Він залишиться в ПАОКу, щоб в наступному сезоні взяти реванш», - додав Луческу.

Раніше повідомлялося, що син екс-тренера «Шахтаря» Мірчі Луческу Разван може з наступного сезону очолити донецький клуб.

Також ЗМІ сватати у «Шахтар» і самого Мірчу, який начебто повинен був змінити на посаді тренера Паулу Фонсеку.

Джерело: sport24.ru