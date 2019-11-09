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    Український хокеїст відзначився голом і двома асистами у Канаді (відео)

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    Олександр Пересунько закинув другу шайбу в сезоні - Український хокеїст відзначився голом і двома асистами у Канаді (відео)
    Олександр Пересунько закинув другу шайбу в сезоні
    lanouvelle.net

    Нападник збірної України поступово адаптовується в новій команді

    20-річний український нападник Олександр Пересунько, який виступає за клуб «Вікторіявіль Тайґерс», відзначився голом і двома результативними передачами у матчі регулярного чемпіонату Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL).

    «Тигри» цієї ночі завдяки відмінній грі нападника збірної України перемогли 4:1 «Chicoutimi Saguenéens». Відео голів можна переглянути, перейшовши за посиланням на сайт Ліги.

    «Вікторіявіль» здобув п’яту перемогу у 20-ти матчах поточного чемпіонату і з 13-ма очками наразі замикає таблицю Західної конференції. Пересунько грав в усіх зустрічах, відзначився у них двома закинутими шайбами і шістьма асистами.

    12-18 грудня Пересунько в складі молодіжної збірної України гратиме на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, який відбудеться у Києві.

     Читайте також: Найталановитіший український хокеїст Пересунько: У США реалізуватися простіше, ніж Росії
    Збірна України хокей Олександр Пересунько
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