Український хокеїст відзначився голом і двома асистами у Канаді (відео)



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Олександр Пересунько закинув другу шайбу в сезоні lanouvelle.net

Нападник збірної України поступово адаптовується в новій команді

20-річний український нападник Олександр Пересунько, який виступає за клуб «Вікторіявіль Тайґерс», відзначився голом і двома результативними передачами у матчі регулярного чемпіонату Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL).

«Тигри» цієї ночі завдяки відмінній грі нападника збірної України перемогли 4:1 «Chicoutimi Saguenéens». Відео голів можна переглянути, перейшовши за посиланням на сайт Ліги.

«Вікторіявіль» здобув п’яту перемогу у 20-ти матчах поточного чемпіонату і з 13-ма очками наразі замикає таблицю Західної конференції. Пересунько грав в усіх зустрічах, відзначився у них двома закинутими шайбами і шістьма асистами.

12-18 грудня Пересунько в складі молодіжної збірної України гратиме на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, який відбудеться у Києві.