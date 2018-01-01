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    Німецький клуб пропонує своїм фанам набити татуювання довічного домашнього абонемента

    На тату буде QR-код, за яким фанат зможе відвідувати будь-які домашні матчі команди до кінця життя
    Берлінська «Герта» вигадала конкурс, в якому пропонує фанатам команди зробити тату довічного домашнього абонемента. Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу. За правилами конкурсу, бажаючим наб'ють татуювання, де будуть намальовані красивий горизонт Берліна, вхідні ворота домашнього стадіону Герти
    • Вчора, 21:55
    • Розсилка

    На тату буде QR-код, за яким фанат зможе відвідувати будь-які домашні матчі команди до кінця життя

    Берлінська «Герта» вигадала конкурс, в якому пропонує фанатам команди зробити тату довічного домашнього абонемента.

    Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

    За правилами конкурсу, бажаючим наб'ють татуювання, де будуть намальовані красивий горизонт Берліна, вхідні ворота домашнього стадіону Герти «Олімпіаштадіон» і атрибутика клубу.

    Роботу потрібно обов'язково зафіксувати на відео або фото і відправити в коментарі під твітом конкурсу.

    На тату буде QR-код, за яким фанат зможе відвідувати будь-які домашні матчі команди до кінця життя.

    До слова, вже один уболівальник став учасником конкурсу.

    У цьому сезоні Бундесліги «Герта» після 20 турів займає 11-е місце, набравши 26 очок.

    Джерело: sportarena.com

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