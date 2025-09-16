Головна Спорт Новини
Новий сезон баскетбольної Суперліги стартує 3 жовтня: де пройдуть поєдинки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Новий сезон баскетбольної Суперліги стартує 3 жовтня: де пройдуть поєдинки
Перші бабли нового сезону Суперліги пройдуть у Черкасах та Києві

У сезоні 2025/26 Суперліги збільшиться кількість учасників до десяти команд

3 жовтня розпочнеться новий сезон чоловічої баскетбольної Суперліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У сезоні 2025/26 Суперліги збільшиться кількість учасників до десяти команд – до восьми, що грали минулого сезону (Дніпро, Київ-Баскет, Черкаські Мавпи, Рівне-ОШВСМ, Кривбас, Старий Луцьк-Університет, Запоріжжя, Прикарпаття-Говерла), додались фіналісти Вищої ліги (Харківські Соколи та Ніко-Баскет).

Регулярний чемпіонат пройде у три кола, після яких кращі вісім команд вийдуть до плей-оф, де розіграють медалі сезону.

Ігри регулярного чемпіонату проходитимуть у форматі баблів, але в цьому сезоні задля вболівальників ігровими днями будуть переважно п’ятниця, субота, неділя. При цьому чотири команди гратимуть в одному баблі, ще чотири команди – в другому, а дві команди зіграють в рамках туру матч між собою. Ігри Суперліги Favbet проходитимуть у містах, де буде дозвіл ОВА.

Перші бабли нового сезону Суперліги пройдуть у Черкасах та Києві:

3-4 жовтня у Черкасах зіграють Черкаські Мавпи, Дніпро, Запоріжжя та Харківські Соколи.

П'ятниця, 3 жовтня

15:00 Харківські Соколи – Запоріжжя
18:00 Черкаські Мавпи – Дніпро

Субота, 4 жовтня

14:00 Харківські Соколи – Дніпро
17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя

У суботу, 4 жовтня, стартує бабл у столичному ПС Венето, де зіграють Київ-Баскет, Рівне, Кривбас та Ніко-Баскет.

Субота, 4 жовтня
13:00 Рівне – Кривбас
16:00 Київ-Баскет — Ніко-Баскет

Неділя, 5 жовтня

13:00 Рівне – Ніко-Баскет
16:00 Київ-Баскет – Кривбас

Прикарпаття-Говерла та Старий Луцьк-Університет в першому турі зіграють в Івано-Франківську 4 жовтня. Час початку матчу буде визначено пізніше.

Планується, що другий тур пройде у Луцьку та Миколаєві 11-12 жовтня, а третій тур у Дніпрі та Запоріжжі 18-19 жовтня.
 
 
 
 

