Goal опублікував перелік головних претендентів на «Золотий м'яч»

Ліонель Мессі увійшов до топ-10 претендентів на «Золотий м'яч» 2026 року за версією Goal

Футболіст «Баварії» та збірної Німеччини Гаррі Кейн очолив список претендентів на «Золотий м'яч», опублікований ресурсом Goal. Про це повідомляє «Главком».

Goal оновив рейтинг претендентів на приз найкращому футболістові року від France Football. Список, як і раніше, очолює нападник «Баварії» Гаррі Кейн.

Ліонель Мессі також увійшов до топ-10 претендентів на «Золотий м'яч» 2026 року за версією Goal.

Топ-10 претендентів на «Золотий м'яч» 2026 року за версією Goal

Харрі Кейн («Баварія») Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті») Кіліан Мбаппе («Реал») Ламін Ямаль («Барселона») Деклан Райс («Арсенал») Вітінія («ПСЖ») Майкл Олісе («Баварія») Луїс Діас («Баварія») Ліонель Мессі («Інтер Майамі») Ашраф Хакімі («ПСЖ»)

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3