Жіноча збірна України U-16 на Євробаскеті: розклад матчів та формат змагань

На жіночому чемпіонаті Європи U-16 у Дивізіоні В зіграють 19 збірних, які розділені на чотири групи

Жіноча збірна України з баскетболу U-16 вже цього тижня стартує на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який пройде у Стамбулі (Туреччина) з 20 по 29 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українська команда потрапила до групи D, де побореться за вихід у плей-оф з Грецією, Литвою, Болгарією та Північною Македонією.

Загалом на жіночому чемпіонаті Європи U-16 у Дивізіоні В зіграють 19 збірних, які розділені на чотири групи.

По дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу та продовжать боротьбу за медалі (команди групи D зіграють в 1/4 фіналу з командами групи С). 3-4 місця груп також будуть грати плей-оф за 9-16 підсумкові місця (тут також в першому раунді зійдуться команди груп С та D), а решта команд визначатимуть володарів 17-19 підсумкових місць.

До Дивізіону А путівки отримають три кращі збірні чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Збірна України U-16. Розклад матчів

Стамбул, Туреччина

Середа, 20 серпня

20:30 Україна — Болгарія

Четвер, 21 серпня

20:30 Литва — Україна

П'ятниця, 22 серпня

Україна пропускає тур

Субота, 23 серпня

Вихідний

Неділя, 24 серпня

20:30 Україна — Греція

Понеділок, 25 серпня

18:00 Північна Македонія — Україна

Вівторок, 26 серпня

Вихідний

Середа, 27 серпня

Чвертьфінали, матчі за 9-16 місця, матч за 17-19 місця

Четвер, 28 серпня

Півфінали, матчі за 5-8, 9-12, 13-16, 17-19 місця

П'ятниця, 29 серпня

Фінал, матчі за підсумкові місця

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.