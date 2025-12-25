Головна Спорт Новини
Керівник російського футболу розповів про переговори з США щодо проведення товариської гри

Митрофанов заявив, що наразі відсутні домовленості щодо матчу РФ та США

З березня 2022 року збірна Росії відсторонена від участі у міжнародних турнірах через агресію РФ проти України

Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов розповів пропагандистам про можливе проведення товариського матчу проти збірної США. Про це повідомляє «Главком».

«Деталі переговорів на цю тему я розкривати не можу. Збірна США сильна як суперник, футбол у країні розвивається. Тема можливого матчу обговорювалася з МЗС та Сергієм Вікторовичем Лавровим. Тому що було б безвідповідально з кимось обговорювати проведення матчу зі США навіть за чашкою кави, не отримавши позиції міністерства закордонних справ. Це нормально, адже МЗС є органом державної влади, який у тому числі в рамках культурного, спортивного та інших напрямів міжнародного співробітництва здійснює координацію діяльності інших організацій. Тому ми тут реалізуємо свою маленьку частину роботи під крилом нашої держави за тими векторами, які нам держава задає.

Після цього були контакти із колегами з Федерації футболу США. Ці контакти розвиваються за синусоїдою, оскільки колеги зі США орієнтується на позицію та заяви свого президента країни, що, напевно, теж зрозуміло. Поки що рішень та домовленостей щодо матчу наших збірних немає», – заявив Митрофанова.

З березня 2022 року збірна Росії відсторонена від участі у міжнародних турнірах через агресію РФ проти України і має можливість брати участь виключно у товариських матчах проти інших національних команд.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

