Титулований борець відмовився від російського громадянства

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Титулований борець відмовився від російського громадянства
Шаваєв є чемпіоном Росії з вільної боротьби 2021 та 2022 років

29-річний Шаваєв тепер виступатиме за Киргизстан

Президент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі у коментарі пропагандистам розповів, що дворазовий чемпіон РФ з вільної боротьби Малік Шаваєв змінив спортивне громадянство і виступатиме за Киргизстан. Про це повідомляє «Главком».

«Шаваєв змінив спортивне громадянство. Він виступатиме за Киргизстан. Ми отримаємо за нього компенсацію. Це не лідер збірної, нормальна практика. Чи велика компенсація? Хотілося б більше», – сказав Маміашвілі.

29-річний Шаваєв є чемпіоном Росії з вільної боротьби 2021 та 2022 років. У 2024 році він завоював срібло.

Також він є переможцем Ігор БРІКС 2024 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

