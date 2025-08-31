Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансну заяву про свою гру за збірну України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансну заяву про свою гру за збірну України
Михайлюк: Я щиро люблю збірну і завжди готовий віддавати їй свої сили
фото: Reuters

Михайлюк: Публічні приниження не створюють єдності – вони її знищують

Гравець клубу НБА «Юта Джаз» Святослав Михайлюк заявив, що не може уявити ефективну роботу у збірній України з баскетболу, коли відносини з гравцями будуються на публічних образах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Михайлюк пропустив матчі збірної України з баскетболу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Він стверджував, що проблеми зі здоров'ям завадили йому зіграти.

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс пізніше заявив, що «деякі, вибачте, виродки… Не приїжджають у збірну».

«Цього літа я сам телефонував тренеру, говорив, що хочу приїхати і допомогти збірній. 3 представником федерації, головним менеджером команди, ми обговорювали деталі мого перельоту, він надсилав мені можливі варіанти. Мій агент був на звʼязку і з тренером, і з менеджером. Коли загострилася проблема зі здоровʼям, я також особисто повідомив тренеру про це і почув від нього слова розуміння та побажання швидкого одужання.

Але пізніше у публічному просторі пролунало інше твердження – ніби я «проігнорував виклик». Як це можна назвати «ігноруванням»? Ця версія суперечить тому, що він сказав мені особисто. Вона суперечить реальності. Сам факт такої розбіжності вже тривожний. Але ще більш болісним стало не саме твердження, а тон і форма його подачі», – зазначив Михайлюк.

Він також прокоментував скандальну заяву очільника збірної України.

«На пресконференціях і в інтервʼю тренер дозволив собі різкі та образливі висловлювання на адресу гравців, які не приїхали. Словесні нападки, відверті образи і навіть нецензурні епітети – усе це пролунало з його вуст у публічному ефірі. Потім ці меседжі підхоплювалися й поширювалися офіційними каналами: у коментарях та постах на сторінках федерації чи людей, дотичних до неї, зʼявлялися підтримувальні репости й підсилюючі заяви. У результаті розпочалася хвиля агресивних і принизливих повідомлень на адресу гравців та їхніх родин. Він поставив під сумнів нашу любов і відданість країні – країні, яка переживає надзвичайно важкі часи, де йде війна, де живуть наші батьки, рідні, близькі та друзі. Ми любимо її всім серцем і болісно переживаємо кожну подію, що там відбувається. Для мене це не просто особиста образа – це система дій, яка має реальні наслідки», – розповів Михайлюк.

Гравець НБА окремо зазначив, що не може уявити ефективну роботу, коли відносини з гравцями будуються на публічних образах і суперечливих твердженнях.

«Публічні приниження не створюють єдності – вони її знищують. Я щиро люблю збірну і завжди готовий віддавати їй свої сили, але не можу уявити ефективну роботу, коли відносини з гравцями будуються на публічних образах і суперечливих твердженнях. Я завжди готовий грати за збірну якщо маю таку можливість, але наразі мені тяжко уявити подальшу співпрацю з людиною, яка дозволяє собі публічно принижувати тих, хто роками віддавав збірній частину свого життя», – підкреслив Михайлюк.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол Святослав Михайлюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірно, українець проведе більшу частину року, виступаючи за «Мен Селтікс» в G-Лізі
Шульга підписав двосторонній контракт з «Бостоном»: деталі угоди
31 липня, 10:44
Україна здобула три перемоги в семи зустрічах
Збірна України з баскетболу U-18 перемогою завершила виступ на чемпіонаті Європи
4 серпня, 10:28
Минулого сезону Суперліги Прозапас провів 30 матчів, у яких набирав у середньому 8.9 очка, 2.4 підбирання і 1.8 передачі
Капітан клубу баскетбольної Суперліги долучився до Сил оборони
6 серпня, 11:09
Санон є одним з лідерів збірної України з баскетболу
Як збірна України з баскетболу готується до матчу проти Швейцарії: фотогалерея
15 серпня, 11:03
Трансляцію матчу Україна – Швейцарія дивіться на платформі Київстар ТВ, а також в плеєрі YouTube FIBA
Україна – Швейцарія: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
16 серпня, 10:31
Минулого сезону Уро-Ніле (праворуч) була однією з лідерок «Ньону»
Гравчиня збірної України з баскетболу Уро-Ніле продовжить кар'єру у Швейцарії
18 серпня, 12:50
Наша команда проведе три тренування перед матчем
Українські баскетболісти прибули до Словаччини, де зіграють матч пре-кваліфікації чемпіонату світу
18 серпня, 17:07
Наступну гру підопічні Віталія Чернія проведуть проти Швеції
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 програла Данії на чемпіонаті Європи
27 серпня, 17:41
У матчі за 15-16 місця жіноча збірна України U16 зіграє проти команди, яка програє у парі Австрія – Норвегія
Жіноча збірна України з баскетболу U16 поступилась Швеції на чемпіонаті Європи
28 серпня, 18:08

Новини

Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансу заяву про свою гру за збірну України
Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансу заяву про свою гру за збірну України
Гравець донецького «Шахтаря» Георгій Судаков перейшов до «Бенфіки»
Гравець донецького «Шахтаря» Георгій Судаков перейшов до «Бенфіки»
Костюк вперше у кар'єрі вийшла у 1/8 фіналу US Open
Костюк вперше у кар'єрі вийшла у 1/8 фіналу US Open
Плакала і лупцювала сама себе. Прихильниця Путіна зазнала сенсаційної поразки на US Open
Плакала і лупцювала сама себе. Прихильниця Путіна зазнала сенсаційної поразки на US Open
Дитяча футбольна команда з Харківщини стикнулася з булінгом на Львівщині: деталі скандалу
Дитяча футбольна команда з Харківщини стикнулася з булінгом на Львівщині: деталі скандалу
Жіноча збірна України U-16 завершила Євробаскет розгромною перемогою
Жіноча збірна України U-16 завершила Євробаскет розгромною перемогою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
8261
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
7498
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
7109
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua