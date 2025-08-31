Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансну заяву про свою гру за збірну України

Михайлюк: Я щиро люблю збірну і завжди готовий віддавати їй свої сили

Михайлюк: Публічні приниження не створюють єдності – вони її знищують

Гравець клубу НБА «Юта Джаз» Святослав Михайлюк заявив, що не може уявити ефективну роботу у збірній України з баскетболу, коли відносини з гравцями будуються на публічних образах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Михайлюк пропустив матчі збірної України з баскетболу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Він стверджував, що проблеми зі здоров'ям завадили йому зіграти.

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс пізніше заявив, що «деякі, вибачте, виродки… Не приїжджають у збірну».

«Цього літа я сам телефонував тренеру, говорив, що хочу приїхати і допомогти збірній. 3 представником федерації, головним менеджером команди, ми обговорювали деталі мого перельоту, він надсилав мені можливі варіанти. Мій агент був на звʼязку і з тренером, і з менеджером. Коли загострилася проблема зі здоровʼям, я також особисто повідомив тренеру про це і почув від нього слова розуміння та побажання швидкого одужання.

Але пізніше у публічному просторі пролунало інше твердження – ніби я «проігнорував виклик». Як це можна назвати «ігноруванням»? Ця версія суперечить тому, що він сказав мені особисто. Вона суперечить реальності. Сам факт такої розбіжності вже тривожний. Але ще більш болісним стало не саме твердження, а тон і форма його подачі», – зазначив Михайлюк.

Він також прокоментував скандальну заяву очільника збірної України.

«На пресконференціях і в інтервʼю тренер дозволив собі різкі та образливі висловлювання на адресу гравців, які не приїхали. Словесні нападки, відверті образи і навіть нецензурні епітети – усе це пролунало з його вуст у публічному ефірі. Потім ці меседжі підхоплювалися й поширювалися офіційними каналами: у коментарях та постах на сторінках федерації чи людей, дотичних до неї, зʼявлялися підтримувальні репости й підсилюючі заяви. У результаті розпочалася хвиля агресивних і принизливих повідомлень на адресу гравців та їхніх родин. Він поставив під сумнів нашу любов і відданість країні – країні, яка переживає надзвичайно важкі часи, де йде війна, де живуть наші батьки, рідні, близькі та друзі. Ми любимо її всім серцем і болісно переживаємо кожну подію, що там відбувається. Для мене це не просто особиста образа – це система дій, яка має реальні наслідки», – розповів Михайлюк.

Гравець НБА окремо зазначив, що не може уявити ефективну роботу, коли відносини з гравцями будуються на публічних образах і суперечливих твердженнях.

«Публічні приниження не створюють єдності – вони її знищують. Я щиро люблю збірну і завжди готовий віддавати їй свої сили, але не можу уявити ефективну роботу, коли відносини з гравцями будуються на публічних образах і суперечливих твердженнях. Я завжди готовий грати за збірну якщо маю таку можливість, але наразі мені тяжко уявити подальшу співпрацю з людиною, яка дозволяє собі публічно принижувати тих, хто роками віддавав збірній частину свого життя», – підкреслив Михайлюк.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.