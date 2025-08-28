Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з баскетболу U16 поступилась Швеції на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з баскетболу U16 поступилась Швеції на чемпіонаті Європи
У матчі за 15-16 місця жіноча збірна України U16 зіграє проти команди, яка програє у парі Австрія – Норвегія

Українкам відверто не вдалась перша половина гри, за яку вони набрали лише 17 очок

Кадетська жіноча збірна України з баскетболу U16 зазнала поразки від Швеції з рахунком 52:76 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українкам відверто не вдалась перша половина гри, за яку вони набрали лише 17 очок і до великої перерви поступались 17:45. В третій чверті Україні вдалось трішки відігратись, але на підсумок гри це вже не вплинуло.

В першу чергу Україна програла підбір – 45 проти 70 і як результат за очками другого шансу поступилась 4:16, а ще шведки виконали на 25 штрафних більше при майже рівній реалізації.

Найефективнішою у нашому складі стала Таїсія Данилейко, яка набрала 16 очок, 2 підбирання та 3 передачі (РЕ 12).

У матчі за 15-16 місця жіноча збірна України U16 зіграє проти команди, яка програє у парі Австрія – Норвегія.

Чемпіонат Європи U-16. Жінки, Дивізіон В. За 13-16 місця

Стамбул, Туреччина

Швеція – Україна 76:52 (20:9, 25:8, 8:19, 23:16)

Україна: Глухова 3, Максимчук 1 + 4 передачі, Дзігора 9 + 6 підбирань, Гулямова 5, Саприга 5 + 5 підбирань – старт; Данилейко 16, Коломієць 9 + 6 підбирань, Даліла Мурзова 4 + 4 підбирання, Самсонова 0

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нагорний вже у своєму дебютному сезоні привів черкаський клуб до бронзових нагород Суперліги
Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні
26 серпня, 19:19
Українська команда потрапила до групи D
Жіноча збірна України U-16 на Євробаскеті: розклад матчів та формат змагань
18 серпня, 21:00
Наша команда проведе три тренування перед матчем
Українські баскетболісти прибули до Словаччини, де зіграють матч пре-кваліфікації чемпіонату світу
18 серпня, 17:07
Минулого сезону Уро-Ніле (праворуч) була однією з лідерок «Ньону»
Гравчиня збірної України з баскетболу Уро-Ніле продовжить кар'єру у Швейцарії
18 серпня, 12:50
У суботу українки зустрінуться зі Словаччиною
Жіноча збірна Україна з баскетболу U-20 поступилась Болгарії на чемпіонаті Європи
8 серпня, 10:04
Перший поєдинок Україна проведе проти Данії
Визначився склад збірної України з баскетболу U-16 на чемпіонат Європи
6 серпня, 17:34
Трансляція матчу Швейцарія – Україна відбуватиметься на Київстар ТВ, також ефір проходитиме на YouTube-каналі FIBA
Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
6 серпня, 10:07
Першими суперниками України будуть Ірландія та Великобританія
Визначився склад жіночої збірної України U-20 на Євробаскет
31 липня, 15:40
Завтра, 30 липня, Україна завершить груповий етап матчем з Португалією
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки від Грузії на чемпіонаті Європи
29 липня, 18:36

Новини

«Русофобія!». Депутатка Думи влаштувала істерику через недопуск біатлоністів з РФ до Олімпіади
«Русофобія!». Депутатка Думи влаштувала істерику через недопуск біатлоністів з РФ до Олімпіади
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу
Лікарі видалили пухлину триразовій олімпійській чемпіонці
Лікарі видалили пухлину триразовій олімпійській чемпіонці
УЄФА змінила час початку фіналів Ліги чемпіонів
УЄФА змінила час початку фіналів Ліги чемпіонів
Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді? Відповідь Міжнародного союзу біатлоністів
Чи візьмуть росіяни участь в Олімпіаді? Відповідь Міжнародного союзу біатлоністів
Суд оштрафував біатлоніста, який під час полюванню випадково вистрілив у хрещеного
Суд оштрафував біатлоніста, який під час полюванню випадково вистрілив у хрещеного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
6271
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5290
РФ масовано атакувала Київ: вже 19 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2205
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1971
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua