Ковляр встановив рекорд збірної України з баскетболу за набраними очками в одній грі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Ковляр встановив рекорд збірної України з баскетболу за набраними очками в одній грі
У грі проти Словаччини Олександр Ковляр провів на майданчику майже 29 хвилин

У переможному матчі проти Словаччини Ковляр набрав 33 очка

Розігруючий захисник національної чоловічої команди Олександр Ковляр встановив рекорд результативності в одному матчі в історії збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У переможному матчі проти Словаччини Олександр Ковляр провів на майданчику майже 29 хвилин, за які набрав 33 очка, реалізувавши 6/9 двоочкових, 4/10 триочкових та 9/12 штрафних. До цього він додав 6 підбирань та 6 передач.

До цього рекордним показником результативності в одному матчі в збірній України були 29 очок Артема Пустового проти Литви на Євробаскеті-2017 та Олексія Печерова проти Естонії у 2009 році в кваліфікації до Євробаскету-2009.

Найбільша кількість набраних очок в одному матчі за національну збірну:

  • 33 – Олександр Ковляр – 20 серпня 2025 проти Словаччини (98:86)
  • 29 – Артем Пустовий – 5 вересня 2017 проти Литви (62:94)
  • 29 – Олексій Печеров – 17 серпня 2009 проти Естонії (75:72)
  • 28 – Олексій Печеров – 14 серпня 2009 проти Угорщини (77:69)
  • 28 – Артур Дроздов – 23 листопада 2002 проти Нідерландів (88:62)
  • 28 – Олександр Окунський – 1 вересня 2001 проти Франції (89:86)
  • 27 – Артур Дроздов – 10 вересня 2008 проти Бельгії (61:72)
  • 26 – Артур Дроздов – 28 серпня 2004 проти Франції (87:95)
  • 26 – Артур Дроздов – 20 листопада 2002 проти Швейцарії (93:69)

Як ми повідомляли, національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

