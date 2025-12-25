Головна Спорт Новини
Ексочільник УАФ Павелко зʼявився в переліку осіб, які переховуються від органів влади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ексочільник УАФ Павелко зʼявився в переліку осіб, які переховуються від органів влади
На сайті МВС датою зникнення Павелка вказане 5 листопада 2025 року
Павелко отримав підозру від Нацполіції у жовтні цього року

Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко зʼявився в переліку осіб, які переховуються від органів влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Зазначається, що Павелко входить до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. На сайті МВС датою зникнення вказане 5 листопада 2025 року.

Павелка звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні. Він отримав підозру від Нацполіції щодо цього у жовтні.

Наприкінці березня журналіст Костянтин Андріюк повідомляв, що Павелко у грудні 2024-го виїхав за межі України і на той момент не повертався. Він стверджував, що підставою для виїзду ексочільника УАФ стала інвалідність.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

