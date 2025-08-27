Жіноча збірна України з баскетболу U-16 програла Данії на чемпіонаті Європи

У збірної України найрезультативнішою стала Марія-Луїза Дзігора з 11 очками

Жіноча кадетська збірна з баскетболу U-16 зазнала поразки з рахунком 43:55 від Данії в стартовому матчі другого етапу чемпіонату Європи за 9-16 місця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Перша чверть проходила за переваги українок, які вели в рахунку і змушували наздоганяти себе, але ривок на останній хвилині суперниць дозволив їм виграти десятихвилинку 18:15. В другій чверті Данія захопила ініціативу, тоді як у України розладилась гра в атаці – суперниці поступово збільшили перевагу до +10 і на велику перерву пішли за рахунку 33:23.

Після великої перерви хід гри не змінився – Данія спокійно зберігала свій відрив, хоча обидві команди були далекі від ідеалу в атаці.

В підсумку обидві команди забили по 30% своїх атак, забили лише по 3 дальніх. Вирішальним стали штрафні – Данія реалізувала 16/23, тоді як українки виконали більш ніж вдвічі менше штрафних, хоча і реалізовували їх краще - 8/10.

У збірної України найрезультативнішою стала Марія-Луїза Дзігора з 11 очками.

Далі підопічні Віталія Чернія зіграють за 12-16 місця чемпіонату Європи проти Швеції, яка сьогодні програла Ісландії 77:102.

Чемпіонат Європи U-16. Жінки, Дивізіон В

Стамбул, Туреччина

Данія – Україна 55:43 (18:15, 15:8, 13:12, 9:8)

Україна: Глухова 7, Максимчук 8, Даліла Мурзова 4 + 13 підбирань, Домініка Мурзова 0, Гулямова 4 + 6 підбирань – старт; Дзігора 11, Саприга 7, Коломієць 2, Космач 0, Биваліна 0, Самсонова 0.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.