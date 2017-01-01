Новим головним тренером «Чорноморця» став Костянтин Фролов

Це другий період роботи Констанин Фролова в «Чорноморці»

45-річний Костянтин Фролов, який донедавна очолював молодіжну команду «Чорноморця», став наставником «основи», повідомляє офіційний сайт клубу. Також в штаб нового наставника одеситів увійшли Костянтин Балабанов та Андрій Глущенко. Це другий період роботи Констанин Фролова в «Чорноморці». У 2005-2010 роках він



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Костянтин Фролов

Це другий період роботи Констанин Фролова в «Чорноморці»

45-річний Костянтин Фролов, який донедавна очолював молодіжну команду «Чорноморця», став наставником «основи», повідомляє офіційний сайт клубу.

Також в штаб нового наставника одеситів увійшли Костянтин Балабанов та Андрій Глущенко.

Це другий період роботи Констанин Фролова в «Чорноморці». У 2005-2010 роках він вже тренував молодіжний склад і другу команду клубу.

При ньому «молодіжка» ставала третім призером чемпіонату України. Потім Фролов обіймав посаду тренера в декількох клубах Казахстану і Грузії, а в серпні 2015 року знову повернувся в Одесу, очоливши спершу СДЮШОР «Чорноморця», а потім і молодіжний склад.