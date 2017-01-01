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    Новим головним тренером «Чорноморця» став Костянтин Фролов

    Це другий період роботи Констанин Фролова в «Чорноморці»
    45-річний Костянтин Фролов, який донедавна очолював молодіжну команду «Чорноморця», став наставником «основи», повідомляє офіційний сайт клубу. Також в штаб нового наставника одеситів увійшли Костянтин Балабанов та Андрій Глущенко. Це другий період роботи Констанин Фролова в «Чорноморці». У 2005-2010 роках він
    • Сьогодні, 21:14
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    Костянтин Фролов
    Костянтин Фролов

    Це другий період роботи Констанин Фролова в «Чорноморці»

    45-річний Костянтин Фролов, який донедавна очолював молодіжну команду «Чорноморця», став наставником «основи», повідомляє офіційний сайт клубу.

    Також в штаб нового наставника одеситів увійшли Костянтин Балабанов та Андрій Глущенко.

    Це другий період роботи Констанин Фролова в «Чорноморці». У 2005-2010 роках він вже тренував молодіжний склад і другу команду клубу.

    При ньому «молодіжка» ставала третім призером чемпіонату України. Потім Фролов обіймав посаду тренера в декількох клубах Казахстану і Грузії, а в серпні 2015 року знову повернувся в Одесу, очоливши спершу СДЮШОР «Чорноморця», а потім і молодіжний склад.

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